El momento en el que un jugador de Aberastain fue golpeado por una fanática de Unión

"Cuando terminó el partido me puse a conversar con un periodista viendo que se estaba cruzando toda la gente de Unión y en eso no que viene por la espalda y me pegan. No me di vuelta porque me maree y me partieron la boca . Después me enteré por los videos que había sido una chica la que me pegó. Es una lástima por todos los incidentes que pasaron", relató a Tiempo de San Juan el futbolista de Aberastain.

Sin título.jpg

"Me partió la boca y en eso que me pega me metió el dedo en el ojo, también. No me di vuelta y tampoco iba a reaccionar. No son todos, son solo algunos pero pasan estas cosas" "Me partió la boca y en eso que me pega me metió el dedo en el ojo, también. No me di vuelta y tampoco iba a reaccionar. No son todos, son solo algunos pero pasan estas cosas"

image.png

El jugador pocitano también expresó que casi todo el plantel pasó por un momento tenso antes de llegar a resguardarse en la boca del túnel: "Los hinchas que se metieron fueron directamente a agredirlos, increparlos, le hacían burla y todo eso. En vez de festejar con sus jugadores vinieron a provocarnos a nosotros y al igual que a la gente de Aberastain. A la mayoría nos han pegado".

image.png

"Mi familia estuvo en la cancha y cuando terminó el partido los llamé para ver si estaban bien, y gracias a Dios si. Yo también estoy bien, tengo la boca hinchada nada más" "Mi familia estuvo en la cancha y cuando terminó el partido los llamé para ver si estaban bien, y gracias a Dios si. Yo también estoy bien, tengo la boca hinchada nada más"

EL VIDEO DE LA FANÁTICA AL JUGADOR DE ABERASTAIN