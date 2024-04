La 'Pacha', campeona en el hockey y muralla del arco glorioso en futsal

image.png

Eliana es nacida en el barrio San Roque de Rivadavia, tiene 30 años y todos la conocen como "La Pacha"; jugadora referente del equipo de la U y una figura indispensable en el arco de La Gloria. Combina sus tiempos y busca hacer historia con la camiseta de sus clubes.

"Hace más de 15 años que juego al hockey. Siempre supe que este era mi deporte, por todo lo que me generaba". En cuanto a cómo llego el futsal, Eliana aseguró que vino mucho tiempo después y por sus amigas del ISEF (Instituto Superior de Educación Física).

Sin título.jpg

"Ellas entrenaban en un club y me dijeron que fuera. Yo no era buena con los pies, pero gracias al hockey tengo muchos reflejos, entonces, les dije que me quedaba en el arco, porque ni siquiera sabía patear y desde ese momento me quedé abajo de los tres palos", contó sobre su incursión en el futsal de La Gloria, equipo que milita en la Primera del Femenino.

Fue gracioso porque saqué todas las que me patearon. Probé y me gustó muchísimo. Soy una loca por recibir pelotazos, sin duda es una de mis otras pasiones Fue gracioso porque saqué todas las que me patearon. Probé y me gustó muchísimo. Soy una loca por recibir pelotazos, sin duda es una de mis otras pasiones

image.png

La deportista sanjuanina es profesora de Educación Física y si bien puede dividirse con la práctica de estos deportes, también estudia y tiene alumnos a cargo. "Soy profe y me perfecciono, porque me quiero dedicar a la parte especial, sigo estudiando para eso. Además, soy entrenadora de hockey en la Sub 12 y en Richet y Zapata de la Sub 12, 14 y 16".

La jugadora de Las Patitas tiene unos cuantos años en el hockey sobre césped y a medida que pasa el tiempo se va perfeccionando más para estar a la altura de las nuevas camadas. El entrenar también con futsal le permite tener doble turno, pero cuando el hockey la llama para algún torneo, la prioridad se la lleva el campo sintético.

"No podemos creer todavía el campeonato del otro día. Era nuestro primer objetivo y sabíamos que lográndolo nos daba el pase a la Liga Nacional. Con Universidad logré muchísimos títulos en ligas locales y también en los torneos mendocinos", expresó Eliana Molina a Tiempo.

Es especial porque todos los años son diferentes, no sabes en qué nivel vas a estar y siempre hay que darlo todo. Hubo mucho recambio y soy una de las jugadoras más grandes del plantel Es especial porque todos los años son diferentes, no sabes en qué nivel vas a estar y siempre hay que darlo todo. Hubo mucho recambio y soy una de las jugadoras más grandes del plantel

Sin título.jpg

Después de casi cuatro años, Las Patitas vuelven a la máxima categoría del hockey sobre césped argentino. Es que este domingo se consagraron campeonas de la Liga Regional A, logrando así el tan soñado ascenso.

El equipo femenino de la Universidad Nacional de San Juan lo dio todo a base de esfuerzo y trabajo, alcanzando el tan deseado objetivo. Vicky del Carril, quien fue coronada como la mejor jugadora del torneo, fue la artífice del gol que le dio la victoria y el campeonato frente a Universitario de Río Cuarto (cabe destacar que la goleadora fue Julieta Luna).

La "U" será el único equipo sanjuanino en la máxima a partir del 2025.