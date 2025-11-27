La llegada de Miadosqui a la AFA y su relación con Tapia, cuestionado por el trofeo a Central y salpicado por el escándalo del financista

El camino de Jorge Miadosqui dentro de la Asociación del Fútbol Argentino es una construcción que lleva años y que nació bastante antes de que la Selección de Lionel Scaloni se llenara de títulos. Su desembarco oficial en Buenos Aires se dio en tiempos de transición, cuando el fútbol argentino buscaba reordenarse tras la era Grondona. Desde entonces, el dirigente sanjuanino empezó a ganar presencia en el Comité Ejecutivo , representando al interior y combinando ese rol con su conducción en San Martín.

En aquellos primeros años, Miadosqui participó de reuniones clave, acompañó debates internos y formó parte de comisiones específicas, lo que lo fue ubicando como un dirigente con llegada tanto en Buenos Aires como en las ligas provinciales. En 2014 se transformó en la máxima autoridad de los equipos del Interior -cargo que ya había ocupado en el 2004-2005-, siendo vicepresidente segundo del Verdinegro. Aquel rol le permitió trascender fronteras nacionales, participando como congresal en el Congreso de FIFA de 2016, en una muestra del lugar que había ganado dentro del esquema dirigencial aun antes de la renovación de autoridades y de la llegada de Claudio "Chiqui" Tapia, hoy en el foco de la escena nacional, al sillón grande del fútbol argentino.

Casi un año después del famoso "38 a 38", el hito político que inició el camino de Tapia a la presidencia de la AFA, Miadosqui fue designado Secretario de Selecciones Nacionales, un cargo de peso dentro de la estructura nacional. La función lo puso al frente de la organización y logística de todos los representativos argentinos, desde las juveniles hasta la Mayor, en años en los que el seleccionado atravesó cambios de entrenadores, clasificatorias, Copa América y el camino que, tiempo después, desembocaría en el proceso que llevó al título mundial en Qatar. En ese rol se transformó en un engranaje permanente en cada concentración, viaje, planificación y coordinación operativa de la Selección Mayor, con Lionel Scaloni y Lionel Messi a la cabeza.

Paralelamente fue consolidando una relación de trabajo con Claudio “Chiqui” Tapia, quien en 2017 asumió la presidencia de AFA. El vínculo entre ambos se afianzó con el tiempo, tanto en Buenos Aires como en San Juan, donde Tapia visitó reiteradamente la provincia, su provincia natal, en el marco de amistosos y competencias de selecciones juveniles, futsal y actividades institucionales. En esa dinámica, Miadosqui operó como referente local y como puente entre el interior y la conducción nacional, en un modelo que buscaba integrar a las ligas y clubes fuera del área metropolitana.

De hecho, el presidente de San Martín lo recibió en más de una ocasión en el Hilario Sánchez y hasta le obsequió una camiseta del club de Concepción (nada extraño teniendo en cuenta que "Chiqui" creció en el Pueblo Viejo, a pocas cuadras del estadio verdinegro). Además, en distintas oportunidades, Miadosqui destacó públicamente la gestión de Tapia al frente de la AFA y valoró el ordenamiento que -según expresó en entrevistas- permitió estabilizar al fútbol argentino en un período complejo. Claro que fue un ida y vuelta. Por ejemplo, en el último ascenso de San Martín, el dirigente nacional se volcó a las redes sociales para felicitar al equipo sanjuanino tras su salto a Primera División.

Así, la figura de Miadosqui se fue asentando en ese doble frente. Por un lado, su rol histórico en San Martín; por otro, su presencia estable dentro de AFA y siendo parte del exitoso proceso que lleva adelante Scaloni y compañía. Sin embargo, en medio de un descenso que acechaba al conjunto sanjuanino y que terminó de concretarse ante Aldosivi, pese a que el siempre polémico Caruso Lombardi expresó que "San Martín iba a ser ayudado", el directivo verdinegro no esquivó las críticas y expresó públicamente su desacuerdo con el formato de disputa del torneo de Primera División impulsado por la propia AFA y la Liga Profesional, marcando una posición dentro del debate que atraviesa a dirigentes de distintos clubes.

“Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos. No hay igualdad de condiciones. Pensábamos que íbamos a enfrentar a todos, pero no fue así. No estoy en contra de la AFA, pero sí de este sistema. No se puede hablar de igualdad de condiciones cuando algunos equipos no juegan contra todos. Hay que revisar eso”, había manifestado Jorge Miadosqui.

Hoy el clima en la cúpula del fútbol argentino está más tenso que nunca. Tapia quedó en el centro de la polémica después de la entrega a Rosario Central del trofeo que lo proclamó “campeón del año”, una decisión que despertó críticas por su falta de respaldo reglamentario y que motivó, hasta ahora, el cuestionamiento público de dirigentes de Estudiantes y River.

A eso se le sumó el impacto mediático del caso del financista denunciado por lavado de dinero, con quien el presidente de AFA fue vinculado en distintas publicaciones y declaraciones judiciales. Se trata de Ariel Vallejo, cuya empresa apuntada se llama "Sur Finanzas", la misma que sponsoreó a San Martín en su última temporada en Primera División y también a Banfield y San Lorenzo, además de patrocinar la Liga Profesional. Los delitos de lavado y por maniobras de evasión podrían ascender hasta los $3.327.267.047.

Frente a este escenario, varias instituciones del ascenso salieron rápidamente a expresar su apoyo público a Tapia. En San Juan, en cambio, San Martín todavía no emitió una postura institucional. En medio de esta reconfiguración interna y con el presidente de AFA bajo un fuerte foco mediático, el lugar de Miadosqui vuelve a tomar relevancia, tanto por su peso histórico en Viamonte como por su presencia dentro del club sanjuanino. Su futuro dirigencial, tanto en el Verdinegro como en la estructura nacional, asoma hoy como uno de los movimientos a seguir.