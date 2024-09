La historia del gran Herman Vega: le hizo frente al corralito del 2001 y con un plan pudo crear el futsal en su querido barrio Escobar

El amor por el club nace en el 2002. El barrio es su zona de confort y el lugar donde eligió crear su historia con los niños del lugar, cuando el polideportivo era de tierra y los arcos se hacían con piedras. Un año antes, el corralito lo obligó a cerrar su negocio y tener que dar un manotazo de ahogado por otro lado. Le dieron un plan Jefe de Hogar para salir a flote y él lo estiró para salir de la crisis y crear su era en el tricolor de Rawson. No habían recursos, el aprieto en la Argentina molestaba, pero el gran Herman lo hizo.

"Toda mi vida fui comerciante y en el 2001, cuando fue lo del corralito, tuve que cerrar los negocios que tenía, me quedé sin trabajo. Me dieron un plan Jefe de Hogar y lo tenía que justificar con trabajo, fue ahí cuando me propusieron comenzar a trabajar con las escuelas del barrio Escobar y ni la dudé". Asimismo, Vega dijo que sus jugadores eran chiquitos y que el lugar que tenían para entrenar era un cuadrado de tierra: "Con los chicos antes de entrenar limpiábamos las piedras y armábamos la cancha para jugar. Esos niños que yo tenía como alumnos después crecieron y ahora son los dirigentes del club".

Sobre el cuadrado de tierra que luego se convirtió en el polideportivo del barrio, dijo: "Los chicos gestionaron con los vecinos para que se hiciera un playón y poder entrenar con comodidades. Un día cualquiera me convocaron al club y me dieron la sorpresa de que le habían puesto mi nombre al predio. Imaginate lo que significa eso para mí, incluso en los cánticos que usan en los partidos pronuncian mi nombre, es una cosa muy linda, única, que me toca vivir y eso me emociona".

Herman Vega fue uno de los que plantó la bandera del futsal en San Juan. Después de tanta lucha, la disciplina se instaló en el edificio de calle Santa Fe y su nombre quedó escrito en los libros grandes. "En la época que estaba Derito (en la LSF), hablamos con él para poner futsal. Nos tocó golpear muchas puertas y es por eso que nos sentimos tan identificados y orgullosos. Costó que lo implementaran, pero después de tanto esfuerzo se dio. El futsal en San Juan arrancó en 2009", aseguró.

El futsal le corre por las venas y su vida prácticamente está dedicada al parqué. Padre de cuatro, entre ellos Marcelo y Víctor, jugadores y campeones de la disciplina. "He sido su entrenador cuando ellos eran niños, lo mismo con mis sobrinos. Mi idea siempre fue dejarles este legado, siempre le digo que estoy tirando mis últimas fichas y ellos tienen que seguir con el trabajo".

