martes 4 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

La dura sanción que recibió Racing por el recibimiento ante Flamengo

Aprevide castigó a la Academia por lo ocurrido en el estadio previo al duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 ante el Mengao.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Cilindro de Avellaneda estuvo de fiesta en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Racing y Flamengo. Sin embargo, semejante recibimiento cargado de pirotecnia y fuegos de artificio pasó factura. APreViDe le aplicó una fuertísima sanción a la Academia, que deberá que clausurar el recinto por los próximos tres partidos como local y tendrá que jugar a puertas cerradas.

Lee además
banfield se quedo con el clasico del sur y lanus llega golpeado a san juan
Capa caída

Banfield se quedó con el clásico del Sur y Lanús llega golpeado a San Juan
Francisco Álvarez, el central sanjuanino que jugará la final de la Copa Argentina. 
El AS

Fran Álvarez, otra vez la carta dorada de un equipo argentino: caudillo, al borde de una estrella y con la banda del semillero del mundo

El castigo aplica a todos los torneos organizados por la AFA, "por falta de organización para el control y la vigilancia". Además, una vez pueda regresar el público, los primeros tres encuentros "se desarrollarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa".

De todos modos, queda abierta la posibilidad de apelación por parte del club. El documento también resalta que el 24 de octubre se le recordó a Racing "la prohibición de manipular elementos de pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier índole" y que, un día antes del partido, durante una reunión denominada "Match Day", "personal de CONMEBOL hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público".

image

Además de especificar los momentos en los que se observaron a través de cámaras de seguridad e inspecciones a grupos con cajas y bolsas referidas a fuegos de artificio, globos y elementos utilizados durante el recibimiento, el documento revela que "al menos dos (2) personas sufrieron quemaduras y debieron ser trasladadas al Hospital Fiorito por lesiones leves ocasionadas por el uso de pirotecnia, sin registrarse consecuencias de mayor gravedad".

A través del nombramiento de varias leyes nacionales, el informe detalla que Racing "es responsable de la organización del encuentro", que "las acciones descriptas pusieron en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio" y recalca que la Academia es reincidente, correspondiente al recibimiento realizado frente a Corinthians, en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024.

A menos que Racing logre alcanzar las semifinales del Torneo Clausura 2025 y tenga ventaja posicional, no volverá a contar con público en el Cilindro en lo que resta del año por el castigo. La sanción comenzará a cumplirse este sábado ante Defensa y Justicia por la fecha 15.

También, la Academia deberá enfrentar otra represalia, pero impuesta por Conmebol, que puede acarrear desde multa hasta otro tipo de penas, que serán evaluadas por el Tribunal de Disciplina de la organización.

Seguí leyendo

Malas noticias en River: se conoció la lesión de Colidio, ¿llega al Superclásico?

Jockey no pudo ante un CPBM experimentado y se quedó sin la plaza para San Juan

El pedido especial de Pulpito González a la AFA: "Que por lo menos lo charlen"

Potrero y cuna de talentos: el club que nació en el '86, lleva los colores de River y se sostiene por el amor de los hinchas islanos

San Juan hizo podio en Tiro Deportivo: todos los resultados que dejó la jornada

Video: la calentura de los hinchas de Godoy Cruz tras empatar con San Martín

Futuro de Marcelo Gallardo en River: incertidumbre y decisión clave para 2026

El drama de Franco Mastantuono en el Real Madrid: ¿qué le pasó?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
banfield se quedo con el clasico del sur y lanus llega golpeado a san juan
Capa caída

Banfield se quedó con el clásico del Sur y Lanús llega golpeado a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Un multimillonario con negocios en San Juan compró el edificio donde funcionó un hospital por casi $10.000.000.000
Operación millonaria

Un multimillonario con negocios en San Juan compró el edificio donde funcionó un hospital por casi $10.000.000.000

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los inadaptados
Investigación

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los "inadaptados"

Te Puede Interesar

El Gobierno Nacional finalmente dio de baja el radiotelescopio chino en San Juan
Oficial

El Gobierno Nacional finalmente dio de baja el radiotelescopio chino en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000
Detalles

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000

Empresarios sanjuaninos analizan con cautela los recambios en el Gabinete nacional, pero apuntan a medidas de coyuntura
Repercusiones

Empresarios sanjuaninos analizan con cautela los recambios en el Gabinete nacional, pero apuntan a medidas de coyuntura

La aparición de dos pumas en zonas urbanas de Jáchal fue reportada por vecinos, que capaturaron imágenes. Foto: Radio Norte Jáchal
Alarma

Miedo en Jáchal por la aparición de dos pumas y un supuesto hecho escabroso

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed