La dura sanción que recibió Racing por el recibimiento ante Flamengo

El Cilindro de Avellaneda estuvo de fiesta en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Racing y Flamengo. Sin embargo, semejante recibimiento cargado de pirotecnia y fuegos de artificio pasó factura. APreViDe le aplicó una fuertísima sanción a la Academia , que deberá que clausurar el recinto por los próximos tres partidos como local y tendrá que jugar a puertas cerradas.

El AS Fran Álvarez, otra vez la carta dorada de un equipo argentino: caudillo, al borde de una estrella y con la banda del semillero del mundo

El castigo aplica a todos los torneos organizados por la AFA, "por falta de organización para el control y la vigilancia" . Además, una vez pueda regresar el público, los primeros tres encuentros "se desarrollarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa".

De todos modos, queda abierta la posibilidad de apelación por parte del club. El documento también resalta que el 24 de octubre se le recordó a Racing "la prohibición de manipular elementos de pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier índole" y que, un día antes del partido, durante una reunión denominada "Match Day", "personal de CONMEBOL hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público".

image

Además de especificar los momentos en los que se observaron a través de cámaras de seguridad e inspecciones a grupos con cajas y bolsas referidas a fuegos de artificio, globos y elementos utilizados durante el recibimiento, el documento revela que "al menos dos (2) personas sufrieron quemaduras y debieron ser trasladadas al Hospital Fiorito por lesiones leves ocasionadas por el uso de pirotecnia, sin registrarse consecuencias de mayor gravedad".

A través del nombramiento de varias leyes nacionales, el informe detalla que Racing "es responsable de la organización del encuentro", que "las acciones descriptas pusieron en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio" y recalca que la Academia es reincidente, correspondiente al recibimiento realizado frente a Corinthians, en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024.

A menos que Racing logre alcanzar las semifinales del Torneo Clausura 2025 y tenga ventaja posicional, no volverá a contar con público en el Cilindro en lo que resta del año por el castigo. La sanción comenzará a cumplirse este sábado ante Defensa y Justicia por la fecha 15.

También, la Academia deberá enfrentar otra represalia, pero impuesta por Conmebol, que puede acarrear desde multa hasta otro tipo de penas, que serán evaluadas por el Tribunal de Disciplina de la organización.