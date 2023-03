San Martín tuvo un comienzo medio engorroso en la Primera Nacional. Es que no le fue del todo bien con Yllana y después del interinato del Purruco, medio como que se pudo estabilizar. El anuncio que llegaba César Monasterio como entrenador revolucionó todo el Pueblo Viejo y los hinchas sólo esperan el fin de semana para ovacionarlo como lo hicieron en aquel ascenso 2007. Lo cierto es que el ex arquero ahora tiene otra faceta y viene a cumplirla con el mejor acompañante: su hijo Tadeo, el videoanalista del equipo. La dupla Monasterio: sonrisa cómplice, uno más charlatán que el otro y la apuesta a este nuevo San Martín.

Primera Nacional Un ex San Martín del ascenso alentó la llegada de Monasterio: "Qué alegría saber que vas a ser DT"

Siento mucho el cariño de la gente. Eso me moviliza y estoy disfrutando todo, desde pisar las canchas pasar por el vestuario. Es muy movilizante para mí

Sin título.jpg César junto a su hijo Tadeo en el frente de la cancha auxiliar del Hilario Sánchez

Tiempo de San Juan conversó con la dupla Monasterio en la previa al primer entrenamiento con el equipo. De fondo a la cancha auxiliar, César fue el que tomó el protagonismo y dijo 'estar cumpliendo un sueño al volver a San Martín'.

"Siempre estuve esperando la oportunidad de volver. Mi hijo es sanjuanino, pisó este césped cuando apenas tenía dos meses de nacido", afirmó César en primera instancia. "Me encanta esto y compartirlo con él, es lo más, el tema charla entre nosotros es el fútbol", acompañó Tadeo en su discurso.

Tadeo es fanático de San Martín, siempre se pone las camisetas que yo usaba acá en el club

Para César esto es un sueño. Regresar al club que atajó por seis años y con el cuál consiguió el ascenso a Primera, eso le da mucho valor y lo enorgullece: "Esto es increíble. Uno siempre se tiene que preparar para lo máximo y para mí lo máximo es esto. Siento que estoy preparado, no quería dejar pasar la oportunidad y nos encuentra en un buen momento con mi cuerpo técnico".

La dupla Monasterio - Parte I

La última vez que Monasterio pisó el Hilario Sánchez fue hace mucho tiempo y ver cómo creció a nivel general lo dejó sorprendido: "San Martín creció muchísimo a nivel club, lo que es orden, organización. Es un club muy distinto al que nosotros dejamos".

En la charla con Tiempo, César remarcó que al regresar también fue bueno encontrarse con un ex compañero como Schiapparelli, quien perteneció al interinato de Antuña y estará vinculado como colaborador también del primer equipo: "Nos tocaron épocas difíciles peleando descensos. Pero son grandes logros también como lo que hicimos con el ascenso. Nos propusimos llegar y lo hicimos, y espero que como entrenador se nos de igual".

Monasterio y Schiaparelli.jpg Monasterio junto a sus cuerpo técnico y Schiapparelli

San Martín sumó en la fecha anterior y eso no es ajeno para el ex arquero, ya que anticipó que hay que aprovechar el envión anímico para poder despegar: "Hay que construir a partir de lo que ya está hecho, hay que enriquecerlo y darle un plus para potenciarlo".