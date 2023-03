Exclusivo: Andrés Yllana pegó el portazo y ya no es más el técnico de San Martín

Ciclo culminado para Andrés Yllana en San Martín . El DT asumió los primeros días de diciembre y después de una extensa pretemporada con el equipo y de haber sumado más de una docena de refuerzos, no pudo encontrar el equilibrio y el juego asociado se le negó. Los resultados hablan por sí solos : todavía no se juega la fecha 7 y el Verdinegro ocupa la 15ta posición de la tabla. Los hinchas se impacientan y hasta pidieron la vuelta de Antuña. Este miércoles por la siesta, el entrenador presentó su renuncia.

Suma 6 puntos de 18 en juego

Tras la salida de Raúl Antuña, Andrés Yllana pisó Concepción el 5 de diciembre para conocer el Hilario por la mañana y empezar con la primera práctica por la tarde. Contó con tan solo un puñado de jugadores y esperaba más de una docena con el correr de los días. "Mi metas va a ser primer armar un equipo unido e identificado con la forma de jugar. El objetivo de pelear el ascenso tiene que estar. Tenemos que ser protagonistas de entrada", había manifestado el DT en charla con Tiempo de San Juan el 12 de noviembre, cuando se conoció el contacto que tuvo con 'Purruco' y de su nombre en carpeta.

image.png

Claro está que los buenos resultados no le jugaron una buena estadía en San Juan. Las bajas para encarar el torneo fueron muchas, pero las incorporaciones que llegaron -hasta el momento- no explotaron, por lo tanto eso le bastó para condenarlo a no ser fuerte en casa y no encontrar esa idea para salir a buscar los partidos.

Este miércoles Andrés Yllana se reunió con la Comisión Directiva y les comunicó su renuncia

Por el momento el clima es tenso en Concepción y se tendrá que desarchivar la carpeta de técnicos para ver quién toma el barco. Por lo pronto, Raúl Antuña sería el sucesor, como lo hizo en la temporada anterior cuando llegó en reemplazo de Facundo Villalba.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES HASTA LA FECHA 6

Sin título.jpg

LAS REDES SOCIALES DE SAN MARTÍN DESPIDIERON AL TÉCNICO