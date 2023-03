Cuerda floja, un equipo sin ideas y los hinchas que reclaman la vuelta del Purruco Antuña

Más preguntas que respuestas. San Martín no puede acomodarse en la Primera Nacional y cada partido le cuesta caro. No encuentra el juego colectivo y tampoco la ofensiva está afilada. Es un combo y hay varios rumores por el túnel. Es que el equipo que armó Andrés Yllana no puede levantar la cabeza en lo que va del campeonato y si bien solo son 6 fechas las que pasaron, le pueden costar al final. Son puntos que va a necesitar. Lo cierto es que el Verdinegro camina por la cuerda floja, el equipo no responde con resultados y los hinchas se impacientan: reclaman la vuelta del Purruco Antuña y apuntan contra los jugadores. "Esas ganas de no querer ganar, de no generar peligro, de no tener idea de nada, no patean al arco", comentaron los fanáticos.