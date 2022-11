Hay técnico: un llamado de Antuña, plantel 'competitivo' y 'el ser protagonista de entrada'

Mientras la Primera Nacional atraviesa los últimos capítulos, San Martín ya focalizó en juntar todas las armas posibles para que el ascenso que venga, no se les escape. Quedó a un paso de entrar en el reducido y eso todavía le hace ruido, es que a pesar de haber tenido un buen torneo con Matías Giménez como goleador, se pinchó en los últimos partidos y eso lo condenó a quedarse afuera. Mientras el tema estuvo 'caliente' por algunas semanas, la CD decidió no tener en cuenta a Raúl Antuña y traer a alguien para más para tomar el timón del barco. Ya está todo cerrado para que sea Andrés Yllana el que asuma y Tiempo de San Juan conversó con él: un llamado de Antuña, plantel 'competitivo' y 'el ser protagonistas de entrada'.

Yllana se refirió a cómo llegó el contacto desde Concepción y expresó: "El club me buscó. Se ve que han hecho un estudio sobre mí. Yo ya estaba charlando con otro equipo pero hicimos todo lo posible por llegar a San Juan. En el camino mantuvimos reuniones y ellos me preguntaron un montón de cosas. Al otro día quedamos y avanzamos".

El que me llamó fue Raúl (Antuña), me dijo 'estás en carpeta'. Le conté que estaba entre dos posibilidades, pero presenté una idea de trabajo y avanzamos

En cuanto al equipo y al empezar a trabajar de cero, el DT afirmó: "San Martín es un equipo competitivo. Hay jugadores que se van a quedar y otros que se van a ir, pero mientras vamos a trabajar en conjunto para ver quienes se quedan, planteando ideas e intenciones y buscando refuerzos. Hay que tomarse el tiempo, pero tener la serenidad necesaria. Corremos con ventaja de que San Martín es la plaza de un Nacional B para todos".

"Mi metas va a ser primer armar un equipo unido e identificado con la forma de jugar. Disfrutar del día a día. El objetivo de pelear el ascenso tiene que estar. Tenemos que ser protagonistas de entrada"

Los técnicos que pasaron últimamente por San Martín se apoyaron y le dieron lugar a los canteranos, incluso, en los días que inició Antuña, 13 chicos de inferiores fueron parte de la práctica. Ante eso y teniendo en cuenta que en la reciente temporada el sanjuanino Matías Giménez fue el goleador del torneo, también citaban a los chicos como Regalado, Vacca, Schiany y Tejada; ante eso, Yllana destacó: "Me gusta ver los chicos, no miramos el DNI, si no la actualidad. Si un chico esta mejor que un refuerzo, jugará él".

El técnico anunció a Tiempo que su llegada a San Juan está prevista para los primeros días de diciembre, ya que los entrenamientos comenzarán el 5 diciembre a las 18hs: "vamos a tener todo organizado estamos terminando de charlar y conocer al club para empezar a trabajar".