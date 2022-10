El 'Purruco' Antuña no seguirá siendo el técnico de San Martín y hay tres bajas más

La Primera Nacional entró en etapa de definiciones por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino (el primero lo consiguió Belgrano). San Martín metió un campañón, y cuando parecía que estaba todo dado para que se clasificara a la siguiente instancia, una serie de malos resultados lo terminaron de castigar y se quedó tan solo a dos puntos del último que se metió por la ventana al reducido. A dos semanas de terminar la participación en el torneo, aparecieron las novedades en Concepción: El 'Purruco' Antuña no seguirá siendo el técnico de San Martín y hay traes bajas más.

Primera Nacional San Martín ganó, pero no alcanzó

Raúl Antuña tomó el barco en la 6ta y desde ese momento fue buscando la vuelta para el Verdinegro empezara a sumar. Con el correr de las fechas lo consiguió, pero el salir de visitante le empezó a costar y es así como no pudo llegar cómodo a las últimas fechas para pelear la clasificación. Por eso, o por buscar un técnico de jerarquía para que no se les escape la próxima temporada en la competencia, la Comisión Directiva de San Martín decidió que el entrenador sanjuanino no esté más al frente del equipo.