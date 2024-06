Kylian Mbappé: "La Eurocopa es más difícil que el Mundial"

"Este es el club en el que siempre he soñado estar, así que quiero darles las gracias. Estoy muy emocionado con la idea de ir a este gran club, el mejor del mundo. Me siento muy humilde ante la perspectiva y me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han enviado mensajes y a todos los que han contribuido a esta operación, además de a Florentino Pérez, que me ha apoyado desde el primer momento”, continuó con el mensaje.

Francia comenzará ante Austria su viaje por la Eurocopa; además, comparte grupo con Polonia y Países Bajos.

La Eurocopa más que un Mundial

Fiel a su estilo, el astro francés ratificó sus palabras previas a Qatar y ahora aseguró que la Euro es más difícil que la cita mundialista. “En mi opinión, es una competición más complicada que un Mundial. Es muy, muy difícil a partir de la fase de grupos. Es una competición que no ganamos desde hace 24 años y eso es enorme, pero no nos estamos poniendo ninguna presión extra. Seguimos preparándonos para la fase de grupos, para hacer un buen papel”, declaró Mbappé.

Si viajamos en el tiempo, el propio delantero francés había tenido una declaración similar, pero en su momento fue sobre las selecciones sudamericanas y su nivel, al no enfrentarse contra europeos. Tras aquellas palabras, Argentina golearía 3-0 a Italia en la Finalísima y en diciembre de 2022 se quedaría con el Mundial de Qatar tras vencer a la Francia y al propio Mbappé.

La Selección de Francia participó de nueve ediciones de la Eurocopa y logró ganar la competencia en dos ocasiones: 1984 y en el 2000. La primera vez que conquistó el torneo más importante de selecciones del viejo continente fue cuando fueron sede, venciendo a España en la final por 2-0. La última vez que gritaron campeones de esta competencia, fue ante Italia, por 2-1 con un gol de oro, en la edición que se disputó en Bélgica y Paises Bajos.

Pero Mbappé no solo fue consultado por su nuevo club y los compromisos futuros con su selección, sino que también tuvo tiempo para recordar los últimos duros tiempos en el PSG.

“Me hicieron entender que no jugaría en el PSG, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia, me lo dijeron. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo", detalló respecto al trato por parte de los dirigentes del club parisino, tras la decisión del francés de 25 años de no renovar.

"Escucho las críticas. Creo que soy la persona más indicada para analizar mis actuaciones, así que es cierto que mi nivel de exigencia es más bajo. El mero hecho de jugar era un gran motivo de orgullo. Pero es seguro que el año que viene no me conformaré con un año como éste”, finalizó Mbappé.

El nacido en Paris, el 20 de diciembre de 1998, se unirá post Eurocopa al Real Madrid con el cual firmó para las próximas cinco temporadas, con un saldo de 57,5 millones de Euros por temporada y con la opción de extender el vínculo con el club merengue por más años, luego de junio 2029.

FUENTE: Clarín