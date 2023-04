Jugó en Desamparados, Peñarol y "colgó" los botines para vivir una aventura en Melbourne

“No me fui ni por trabajo ni por el fútbol, aunque tenía que trabajar porque de algo tenía que vivir. Me fui de San Juan más que nada para vivir una nueva experiencia, quería ver con qué me encontraba en un nuevo país. Estaba en una etapa que, si bien estaba haciendo lo que me gustaba, que era jugar al fútbol, estaba en una edad que sentía que no progresaba o no encontraba algo que realmente me motivara del todo. No sabía si, al irme, iba a poder volver a jugar a la pelota. En ese sentido me costó tomar la decisión, pero estaba bastante decidido en irme”, cuenta el futbolista sanjuanino a Tiempo de San Juan.

Darío “colgó” prácticamente los botines en el fútbol argentino, sin imaginar que iba a ponérselos nuevamente en un destino desconocido para él: Melbourne, la capital costera del estado de Victoria, ubicado en el sureste de Australia. Allí, después de encontrar trabajo en una importante cadena de hoteles, empezó a jugar en un equipo semiprofesional llamado “Western Suburbs”. Allí llegó después de buscar club en un grupo de Facebook -post publicación recibió muchas propuestas-, adaptándose rápidamente a un plantel lleno de soñadores como él.

“Las ligas importantes cerraron su mercado de pases y no tuve suerte para probarme. Pero estoy contento en el lugar que estoy, hay chicos de Colombia, España y otros países. Tanto ellos como el cuerpo técnico me hacen sentir excelente. ¿Cómo me comunico? Y el lenguaje corporal ayuda. Además, mejoré bastante el inglés y la comunicación no es un problema”, agrega Ramella.

Pese a tratarse de una liga semiprofesional, el sanjuanino cuenta que percibe un sueldo como cuando jugaba en el ascenso argentino. Eso le sirve para cubrir los gastos de la semana. Además, tiene su trabajo en el hotel: allí cumple hasta 40 horas semanales. Si bien puede trabajar y explotar su pasión en otro continente, confiesa que no todo es lo que parece.

“Melbourne es una ciudad muy linda, con mucha vida. Acá las cosas funcionan muy bien. Si uno trabaja, gana bien. Pero bueno, el lado B de todo es no encontrar el trabajo que uno quiere o las horas que necesita para que funcione económicamente. A veces se hace difícil. Son cosas que no se muestran en Instagram. No todo es fácil en otro país, hay que adaptarse ”, reflexiona sobre su nueva vida en tierra australiana.