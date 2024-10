Juega en la escuelita de River, colabora en un merendero y pide ayuda para viajar a un campeonato

San Juan es solidario cuando se trata de cosas importes. Esta vez, el que pide un granito de arena es Martín Oviedo , el pibe de 17 años que pertenece a la escuelita de River de y prepara un viaje que tiene fecha la primera quincena de diciembre. El joven colabora todos los jueves en un merendero y quien le donó uno de los regalos para el ganador es Andrés Alderete, el ex jugador que tuvo paso por San Martín.

"Yo soy el más chico de cuatro hermanos. Mis papás me apoyan en lo que pueden y están haciendo lo posible para que pueda viajar. Nosotros no tenemos muchos recursos para poder cubrirlo", comentó Martín Oviedo, el canterano de la escuelita de River sanjuanina.

Ante esto, quienes les dieron una mano desinteresadamente fueron sus amigos del Lavadero Alem, lugar que se convirtió en merendero para más de 100 chicos y grandes de la zona. "Jony (Jonathan Cozza) me ayudó a hacer la rifa y Andrés Alderete me donó una remera para el sorteo. Él siempre me está aconsejando", aseguró.

El encuentro deportivo de escuelas el Millonario se realizará en el River Camp los días 13, 14 y 15 de diciembre. Él y su equipo serán los únicos representantes sanjuaninos en el campeonato

image.png Martín junto a todos los que hacen que el merendero funcione.

"Soy hincha de River y mi sueño es ir a la cancha", reafirmó Martín, quien se desempeña como volante por derecha y tiene de ídolo a Lucas Pratto, quien supo darles muchas alegrías a los hinchas millonarios y tiene un lugar especial por el gol a Boca en aquella final de película en la Copa Libertadores.

El jugador sanjuanino pide un granito de arena para poder solventar los gastos del viaje y representar a su club. Ya que no solamente será un encuentro de escuelitas de River, sino que se cazarán pequeños talentos.

