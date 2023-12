Joaquín Naranjo y Juan Cruz Roca fueron premiados por el Automóvil Club Argentino

Naranjo alcanzó su campeonato dentro de la Copa Abarth Argentina, producto de cuatro victorias y algunos podios, con notable superioridad en la categoría. El proyecto para Joaquín es correr el año que viene en la Clase 2 del Turismo Nacional, con un auto del equipo San Juan al TN. “Esta invitación para mí fue muy importante, agradecidos con la CDA y el ACA, estar en un ranking de campeones nacionales es muy especial para mí. Estuve con el Colo Roca, felicitarlo a él por el campeonato, es algo muy gratificante para San Juan. Por mí parte el proyecto para el año que viene es tratar de estar arriba de un Clase 2 del Turismo Nacional, pero dependerá del presupuesto”.

Roca logró once victorias en la temporada del Top Race Junior, 12 podios y mismo número de “pole position”, alcanzando un récord para la categoría en un año y siendo el piloto más ganador del automovilismo nacional en 2024. El año que viene dará el salto al Top Race Series, siempre con la atención del equipo SDE San Juan. "Es una felicidad enorme para mí y mi familia lo que sucedió este año. Pensar que empezó como un chiste con la familia Persia poder correr en el automovilismo nacional y al poco tiempo probamos un Junior. Agradecido a ellos por todo lo que me enseñan y el auto que me entregaron todas las fechas. Este reconocimiento me encantó, pude compartir evento con figuras del automovilismo nacional e internacional. Otro sueño cumplido".