Imane Khelif lleva al TAS su batalla contra los tests de verificación sexual

Imane Khelif , boxeadora argelina que fue objeto de polémica en los últimos años y sobre todo en los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a que en el Mundial de 2023 no había superado los criterios de elegibilidad para participar en la competición femenina, se plantó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para presentar un recurso en contra de la World Boxing. Dicha asociación exige que los y las púgiles se sometan a un control de verificación de sexo para poder participar de la Copa Mundial de Eindhoven, algo que la africana de 26 años pidió que se revocara.

Pasiones del interior De alentar en la tribuna a cobrar entradas y de comandar el club a dirigir en la cancha

En las redes ¿Qué pasaría si Mbappé jugara en San Martín? El video sobre un juego que es viral

Además, la ganadora de la medalla dorada en la categoría de 66 kilos reclamó que se la declare como elegible sin la necesidad de realizarse ningún test para estar presente en los campeonatos mundiales que se celebrarán el Liverpool entre el 4 y el 14 de septiembre. El TAS rechazó la apelación hasta que se realice una audiencia.

Cabe aclarar que World Boxing es una federación que cuenta con el aval del Comite Olímpico Internacional (COI) para que organicen el boxeo durante el transcurso de los Juegos Olímpicos, por lo cual es un ente con mucho peso a nivel mundial.

Desde el 1 de julio que la World Boxing tomó la decisión de realizar tests a boxeadores y boxeadoras para identificar el sexo biológico para quienes participen de sus competiciones, de hecho, es la primera organización olímpica que lo hace, bajo la premisa de garantizar "la seguridad de todos los participantes y ofrecer igualdad de condiciones competitivas".

Dichas pruebas se realizan mediante una PCR, una técnica que facilita la detección de material genético específico, en este caso, el del gen SRY, que se ubica en el cromosoma Y, correspondiente a las características masculinas. La muestra se toma por vía oral o nasal, de la saliva o de la sangre.