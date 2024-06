Ilusión y oportunidad: los cazatalentos de Boca aterrizaron en San Juan

image.png

El gigante de Pocito fue la sede para juntar a los pequeños cracks que llegaron con su invitación a participar de las pruebas de Boca que dieron comienzo desde las 15 y se extendieron hasta las 18hs. Mientras los profes observaban el entrenamiento de los chicos, el staff y representantes de los clubes entregaron turrones, tutucas y mandarinas para los futbolistas que iban retirándose del lugar: "Espero que me llamen de nuevo, no me importa ser de River, yo quiero un día llegar a jugar en la Selección Argentina", comentó Rodrigo, el arquero fanático del Millonario que no pospuso su sueño por probarse y vestir otros colores.