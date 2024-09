Heroica actuación del runner Facundo Nuñer: superó los problemas de salud y logró ser top 10 en la Paraty Brasil by UTMB

"Empecé a vomitar repetidamente, y el líquido era negro. Ahí me di cuenta de que el agua me había caído muy mal. No podía tolerar ni agua ni las bebidas isotónicas de la organización", explicó el sanjuanino. Pese a la adversidad, Nuñer encontró una estrategia para continuar: "Decidí chupar el azúcar de las gomitas que llevaba y el jugo de mandarinas y naranjas para poder seguir adelante. Aunque perdí posiciones, me mantuve firme y logré llegar a la meta."

El esfuerzo dio sus frutos, ya que consiguió los tres puntos de "stone" necesarios para avanzar en su objetivo de competir en el Ultra Trail Mont Blanc. A pesar de las dificultades, Nuñer realizó un balance positivo de su participación en Brasil. "Me voy con los puntos que necesitaba y estoy pensando en ir a Puerto Vallarta, México, en noviembre para seguir sumando puntos y mantener vivo mi sueño de competir en Mont Blanc", comentó.

En la clasificación general, el argentino terminó en noveno lugar, destacando entre corredores de élite. El brasileño Celio Rosa se coronó como el ganador, mientras que Rogério Silvestrin, también de Brasil, ocupó el segundo lugar, seguido por Remigio Huamán Quispe de Perú.

Clasificación general:

Celio Rosa (Brasil)

Rogério Silvestrin (Brasil)

Remigio Huamán Quispe (Perú)

Facundo Nuñer (Argentina)

En la categoría 35-39 años, Nuñer también se destacó, obteniendo el tercer puesto.