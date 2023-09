¿Hay crisis en River?: esto dijeron los jugadores sobre el rumor

Luego de días convulsionados en River tras filtrarse una discusión entre el entrenador Martín Demichelis con los referentes del plantel que tensionó la relación, los protagonistas se mostraron juntos en la cena de la Fundación y no esquivaron el tema. Desde el máganar Enzo Francescoli, pasando por el secretario técnico Leonardo Ponzio y varios futbolistas del plantel, rompieron el silencio públicamente.

La mayoría de los integrantes de la interna se mostró alineado y le bajaron el tono a la crisis en diálogo con ESPN. Uno de los flamantes refuerzos Ramiro Funes Mori , quien retornó a la institución tras ocho años, remarcó: " No hay que dramatizar tanto. No tuvimos un buen partido, una buena noche , perdimos una oportunidad, nada más. Sí es para ocuparse, no sé si para preocuparse tanto. P reocuparse más que nada por el resultado, por la actitud, sabemos que lo podemos revertir , tenemos el próximo partido en casa. Se dramatiza mucho en estos momentos, pero personalmente sabemos el plantel cómo se maneja River". Luego, destacó al grupo: " Tenemos un gran plantel, un gran grupo de seres humanos, como grupo estamos muy bien. Cuando tenés derrotas se hace un espamento mucho más grande. Hay que seguir entrenando, dando lo mejor para el equipo, esta institución te indica ganar siempre. Perdimos un partido, nada más ".

En la misma sintonía, Esequiel Barco, quien el sábado fue suplente ante Vélez, añadió: "Se habla demasiado, la gente dice cosas que no tiene que decir porque estamos muy unidos adentro del plantel, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Necesitamos salir adelante de esta mala racha que estamos teniendo de dos partidos sin poder ganar, seguir trabajando y todos juntos así es posible". En las tres fechas de la Copa de la Liga, el Millonario le ganó como local a Barracas Central, pero fuera del Monumental, además de Vélez, lo venció Argentinos Juniors en el estreno.

Por último, otro de los miembros del plantel como Bruno Zuculini, quien prepara su vuelta después de una lesión ligamentaria, sumó: "Nosotros hemos tenido momentos malos así y siempre hemos salido adelante. No me preocupa en absoluto, conozco a mis compañeros, conozco a la institución, los hinchas van a estar cerca nuestro así que va a salir todo bien y el año lo vamos a terminar ganando. Ganar siempre tapa todo. Venimos de perder partidos importantes y no tenemos otra opción que es ganar. Trabajamos para ganar, entrenamos para ganar y vivimos acá para ganar. Es la obligación con la camiseta que tenemos".

Por otro lado, el urguauyo y actual mánager pidió tranquilidad. "Sabemos lo que hemos vivido de esto mucho años que hay buenos momentos, que hay que disfrutarlos porque son cortos y pocos, y malos momentos. Para mí manera de ser hay que transitarlos con calma, sin enloquecerse, sabiendo que River no va a perder la identidad ni va a generar problemas como tanto se está hablando de crisis y todo eso… Obviamente, en los grupos se generan polémicas pero no hay ninguna crisis", aclaró y a su vez, sobre la actuación dele quipo en la Copa Libertadores en la que quedó afuera en octavos ante Inter, analizó: "El equipo ha perdido dos partidos, obviamente nos dolió mucho quedar afuera de la Copa que creo estábamos para más. Es fútbol. La eliminación nuestra fue más en River que no pudimos hacer la diferencia que se vio en el partido. Como siempre digo, hay que levantarse y volver a intentar. River siempre tiene que estar ahí".

Para cerrar, quien también se expresó fue el actual secretario, excompañero de algunos de los integrantes del cuerpo técnico y del actual plantel, quien manifestó: "La realidad es que se perdieron de tres partidos del torneo, dos. El semestre que habíamos tenido anteriormente con un entrenador nuevo y cómo se dio todo, la ilusión se prendió enseguida. El buen fútbol, se ganó un torneo por muchos puntos antes, hoy encontrarse con dos derrotas… donde también entran las cuestiones que si son de visitante o de local, si te hacen goles o no te hacen goles. Se refleja el error. También han llegado jugadores nuevos, que conocen la casa. Lo bueno es saber dónde está la cuestión. El buen fútbol que veníamos haciendo River lo tiene, no hay perderlo, así que estamos bien".

Fernández, del "estamos pasando un momento complicado" a si el plantel está molesto

El experimentado mediocampista habló sobre el turbulento momento que atraviesa el Millonario luego de las derrotas en condición de visitante con Argentinos Juniors y Vélez. "Hoy estamos pasando un momento complicado pero tampoco para hacer mucho drama. Si se perdieron dos partidos, el último con Vélez que no se jugó bien, pero son cosas que hay que corregir en la semana y la verdad que el grupo está bien, está unido y vamos a darle para adelante. Hay que trabajar para sacar esto adelante", inició el ex-jugador de Gimnasia La Plata y Temperley.

