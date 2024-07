Hablaron los dos heridos de Árbol Verde: uno con fractura y el otro, con un fuerte golpe en la cabeza

El que se llevó la peor parte fue Sebastián Galleguillo (37), el preparador físico de Árbol Verde, quien sufrió una fractura de tibia a causa de los golpes. "Cuando nos vamos de la cancha yo iba atrás con uno de los chicos, de un momento a otro abrieron el portón y salieron todos los hinchas. Fue una emboscada. Los chicos corrieron y yo me quedé al costado de la vereda, cuando quise acordar tenía como 15 personas atrás mío, estaba sin escapatoria. Me pegaron por todos lados. Yo sólo quería llegar a mi casa y rogaba que no me dieran un puntazo ", afirmó sobre 'guerra' que se dio a la salida de la cancha de Libertad Juvenil.

Además de los golpes que recibió en el piso, el profe 'Willi' relató que le robaron el camperón que llevaba puesto y el bolso con los elementos de trabajo. "Cuando estaba en el piso escuchaba que decían entre ellos 'acá está el profe, háganlo pija"

"Estoy mal psicológicamente, me invade la nostalgia. Me siento mal porque me siento que dependo de todos. No puedo ir ni al baño solo. No sé cómo voy a hacer para solventar los gastos de todo, el único ingreso que tengo es mi trabajo", aseguró.

Sin título.jpg Sebastián Galleguillo, el profe de Árbol Verde que terminó con una fractura de tibia.

Por su parte, el otro de los que resultó golpeado y que también terminó en el Hospital es Edgardo Bustos (40), el volante central que recibió un ladrillazo por parte de la hinchada.

"En el momento que mis compañeros estaban reclamando el gol, fui caminando hasta donde estaba el línea y al pasar por el banco de suplentes del local, sentí un impacto muy fuerte en la parte izquierda de la cabeza, me habían tirado un ladrillo y a causa del impacto perdí el conocimiento. Esto es un juego y somos seres humanos, más allá de todo", contó el jugador".

Sin título.jpg Edgardo Bustos, el jugador que recibió un ladrillazo en la cabeza durante el partido.

"Devolvieron el ladrillo a la tribuna cuando me golpeó. Me sentí mareado, me descompuse. Me mandaron al Hospital y según las imágenes tengo inflada la zona de la frente y la nariz. Yo vivo del fútbol, tengo familia y con esto no puedo hacer nada, estoy de reposo. Ahora en el fútbol no sabes si vas a jugar y si vas a volver, tienen que ponerle un fin a esto", cerró Bustos.

LA DENUNCIA DE ÁRBOL VERDE:

Desde el club del Barrio Cabot contaron que la institución presentará un informe sobre lo acontecido ante Libertad Juvenil. Afirmaron que pedirán los puntos del partido e iniciarán acciones legales al club y a la policía por negligencia "por sacarlos a caminar a la interperie". Además de que cubran los gastos médicos de los heridos.