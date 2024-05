Fue capitán de San Martín, se recibió de técnico en San Juan y sacó campeón a su equipo

image.png

Lejos del mediocampo y haciendo vida en su ciudad natal, Gelabert aceptó el desafío y asumió como parte del cuerpo técnico en el Club Atlético Costa Brava. El trabajo dio sus frutos y lograron el campeonato y la tan ansiada clasificación al Regional Amateur, tras ganarle por penales a Ferro de Alvear en los penales. "Esperemos que podamos dar el salto de categoría", le dijo a Tiempo.

Hace 6 años que soy DT. Me recibí cuando estuve en San Juan y ahora estoy trabajando en el club que me retiré y donde obtuve el tricampeonato

El ex jugador tuvo un buen presente en el Pueblo Viejo y el hincha todavía se lo reconoce. Fue capitán, anotó goles y era uno de los referentes del plantel. Con el vínculo que generó con la gente y el club, el Pampa se refirió al presente de San Martín.

"Está en muy buenas manos. Mantengo relación con Raúl (Antuña), hablamos mucho de fútbol y están haciendo un gran trabajo. Ojalá podamos coronar con lo que todo el pueblo verdinegro desea. Tengo una gran relación con Jorge (Miadosqui), Pablo (Slavutsky) y toda la gente del club; lo tienen impecable, es para sacarse el sombrero", aseguró el ex capitán verdinegro.

Desde el 2014 que tuve la bendición de llegar al club hasta el momento no para de crecer

Por último, el ex jugador declaró que 'sería un sueño venir a dirigir a San Martín'. Se candidateó y su nombre pasó a la lista de posibles en un futuro. ¿Se le cumplirá?

El paso de Marcos Gelabert por San Martín

Gelabert llegó a Concepción en 2014 y con el correr de los años se convirtió en todo un referente de San Martín. Se ganó ese lugar por su esfuerzo y dedicación, también por su rol frente al hincha y en el vestuario verdinegro. "Salí campeón 4 veces, jugué Champions League, en el Camp Nou, en el Sporting Lisboa y varios mas. Jugué Copa UEFA, Libertadores y Sudamericana, torneos inimaginables. A lo que voy es que nunca sentí tanta emoción en una cancha como la siento en San Martín", había expresado hace un tiempo en una entrevista con Tiempo de San Juan. +

La carta de despedida