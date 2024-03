Un ídolo de San Martín, presente en el Hilario Sánchez: "Volver a casa"

La visita se dio en la previa al duelo con Estudiantes de Caseros por la fecha 9 de la Primera Nacional.

"Volver a CASA y que todo esté mejorado es HERMOSO , lindo reencuentro con AMIGOS . GRACIAS VERDINEGRO."

El mediocampista se alejó de San Martín en el 2020, después de vestir por seis años los colores del club. Su carta de despedida.

"Bien o mal di todo lo que podía dar , me voy vacío , son parte de mi familia y así será siempre ,me hicieron vivir momentos únicos y emocionantes . Gracias y más gracias por todo hasta pronto siempre estarán en mi corazón ."