Sorpresa: el "Pampa" Gelabert le dijo adiós a San Martín

View this post on Instagram

Bien o mal di todo lo que podu00eda dar , me voy vacu00edo , son parte de mi familia y asu00ed seru00e1 siempre ,me hicieron vivir momentos u00fanicos y emocionantes . Gracias y mu00e1s gracias por todo hasta pronto siempre estaru00e1n en mi corazu00f3n .