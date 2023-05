Fotógrafos afuera de las canchas: el meme de la discordia y la palabra de los protagonistas

Hay malestar en los partidos del fútbol sanjuanino, no precisamente con lo deportivo, si no en lo que pasa alrededor. Desde hace algunas fechas, los fotógrafos que cubren a diario el campeonato doméstico se sintieron 'censurados' por los árbitros. Es que expresaron que no los dejan permanecer dentro del campo y los obligan a que realicen su trabajo desde la tribuna, siendo imposible en ángulo para ellos. Lo cierto es que se generó una problemática impensada y que los involucra a todos. Un meme que se viralizó, la interpretación de un juez y ¿la decisión para tomar represalias? Tiempo de San Juan conversó con tres puntos fundamentales de la discordia: el árbitro, la Liga Sanjuanina y el fotógrafo/periodista influenciado.

"Todo surgió por la publicación en un estado de WhatsApp que se da después de un partido. Él (refiriéndose al periodista/fotógrafo) publicó un estado después del partido entre San Lorenzo-Alianza, lo hace pero no pone el nombre del árbitro, es como que alude que al árbitro estuvo comprado. Eso claramente generó malestar" , comenzó relatando el juez a Tiempo de San Juan .

Sin título.jpg La foto de la discordia

A raíz de este malestar en el círculo de los árbitros, se tomaron de lo que dicta el reglamento y se pusieron estrictos a la hora de su entrada al campo de juego. "Reglamentariamente, La Liga dice que solamente ingresan durante el partido los que firman planilla, cuerpo técnico, jugadores, pasapelotas. En ningún lado dice sobre los medios de comunicación".

En una parte del reglamento -el artículo 21- dice: "No se le permite el acceso al campo de juego, instalaciones y banco de suplentes a personas ajenas a los equipos intervinientes y al desempeño propio del partido (miembro de la Comisión Deportiva, personal técnico, árbitros y árbitros asistentes designados, periodistas, personal de vigilancia, etc)", pero sigue sin mencionar a los fotógrafos que cubren a diario la disciplina.

Con esta discordia en el medio y al haber denunciado por redes sociales que estaban tomando 'represalias' por un estado de WhatsApp, dijo: "Censura no ha sido, porque nadie le prohibió el ingreso al estadio, si no al campo donde muchas veces no tenés lugares para que estén. Con la tecnología que hay ahora, una foto se puede sacar también detrás de una tela. Eso nunca se les prohibió".

El juez apuntó a la foto del problema y expresó que desde ahora se están manejando cada uno a su manera: "Los estamos dejando trabajar, pero generan esto que termina siendo incertidumbre, no de la parte periodística, si no de alguien que se dedica a la prensa de un club. Vos como prensa tenés que tener credibilidad, a lo mejor no lo decís por tu medio pero lo decís en tu cuenta de redes sociales y eso genero malestar muy grande. Cada uno empezó a aplicar su criterio".

UN PERIODISTA SOBRE LA CENSURA EN EL FÚTBOL SANJUANINO: "ESTO ES UNA REPRESALIA"

"Nos llama la atención de que un árbitro se tome de una red social de una persona que hace una apreciación en sus redes personales, no lo hace ocupando algún cargo. A partir de eso, ellos se toman de eso para tomar represalias, porque si hasta la fecha 13 se permitía el ingreso y a partir de esto no se les permite, es una represalia. Se han corporativizado. Me surge pensar si eso pasó entre algo personal del árbitro y el periodista/fotógrafo, mañana que va a pasar cuando un jugador o un dirigente de una opinión que a ellos no les gusta. Esto es una represalia".

¿QUÉ DIJERON EN LIGA SANJUANINA DE FÚTBOL SOBRE ESTA SITUACIÓN?

"Respecto a esto, Liga Sanjuanina nunca tomó, ni bajo ninguna directiva con este tema. No es verdad que no se dejó entrar a los fotógrafos a los estadios, esto sucedió puntualmente con un fotógrafo partidario del Club Atlético de la Juventud Alianza, en donde no se le permitió permanecer dentro del campo de juego, sólo pudo hacerlo antes del comienzo del partido, para que saque las fotos de los equipos y posteriormente se le pidió que abandone el campo y que continúe con su labor dentro del estadio en los sectores que los clubes destinan para la prensa

Además, se explicó por parte del director de la escuela de Árbitros, el Sr. Nino Allegue, que el árbitro es la única autoridad que debe controlar que las personas que permanezcan dentro del campo de juego, sean las autorizadas a permanecer en el".