Firme atrás y combativo en el medio: el uno por uno de San Martín en el empate ante el Tomba

San Martín se plantó con carácter en Mendoza y, aunque necesitaba ganar, terminó sumando un punto de oro ante Godoy Cruz. Fue 0-0 en un clásico cuyano cargado de tensión, con VAR protagonista y un equipo sanjuanino que mostró temple en una cancha que ardía.
El “Santo” jugó con inteligencia, no se desesperó y sostuvo el cero gracias a una defensa firme y un mediocampo que batalló cada pelota.
Borgogno (6.5): Seguro cuando lo exigieron. Transmitió confianza en el arco, también en el grupo.
Portillo: (5.9): Arranco de menor a mayor. Sufrió en el primer tiempo, pero en el complemento fue de lo mejor en el fondo. Se mostró concentrado, fuerte en el mano a mano y criterioso para salir.
Lecanda (6): Firme por arriba y autor del cabezazo más claro del primer tiempo. Amonestado.
Recalde: (5.9): Correcto, sin brillar. Cumplió en la marca pero le costó por momentos.
Diarte: (6): Sufrió en el retroceso, pero respondió bien en los cierres.
Watson (6.6): Presencia en el medio, cortó y distribuyó con criterio. Fue clave para equilibrar el equipo.
González (6.1): Luchó cada pelota. Aportó dinámica y orden.
Jaurena (6.1): Participativo, se ofreció como salida constante. Ejecutó bien las pelotas paradas.
Fernández (6.3): Buena movilidad por la banda, aunque le faltó claridad en los metros finales.
Maestro Puch (5.6) Intermitente. Tuvo algunos destellos pero no logró pesar en ataque.
Tijanovich (7): Uno de los mejorcitos. Se mostró siempre, manejó los tiempos del ataque y fue el más claro del equipo.