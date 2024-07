Fernanda Pereyra, en los Juegos de la pandemia: "La incertidumbre reinó todo el tiempo"

Excluyendo a Barcelona 1992, cuando el hockey sobre patines intervino como deporte de exhibición, fue la edición en la que participaron más sanjuaninos. Y de los 6 que estuvieron, 4 eran debutantes, otro récord histórico a nivel provincial: Fernanda Pereyra (vóley de playa, no pasó de la fase de grupos), Candelaria Herrera (vóley indoor femenino, eliminadas en la fase de grupos), Agustín Bugallo (hockey césped, cuartos de final) y Matías Sánchez (vóley indoor masculino, medalla de bronce junto a los otros dos que ya tenían experiencia olímpica, Bruno Lima y Federico Pereyra).

Embed - Video Olímpicos Fernanda Pereyra

Fue la única edición en la que unos Juegos Olímpicos no se celebraron en el año que su nombre indica. El mundo acuartelado por la pandemia de coronavirus hizo que Tokio 2020 se realizara, postergación mediante, en 2021. Y entre los seis atletas sanjuaninos que vivieron esa experiencia, Fernanda Pereyra describe un recuerdo troncal: “Sumamente raro jugar sin gente en un estadio gigante”.

Para que pudieran desarrollarse los Juegos de la XXXII Olimpíada entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021 en la capital japonesa, se aplicaron protocolos de salud muy estrictos. La compañera de Ana Gallay en la dupla argentina de vóley de playa, señala que los atletas solamente podían salir de la villa olímpica por un motivo: ir a los recintos a competir. No se podía siquiera ver otro espectáculo. Todos los días eran testeados y el que daba positivo, automáticamente era aislado. Finalmente fueron 29 los deportistas que debieron retirarse por ese motivo, aunque Fernanda indica que” la incertidumbre reinó todo el tiempo de estadía” porque cada día podía ser el de “chau, te perdiste los Juegos Olímpicos”.

En ese contexto, la delegación argentina, compuesta por 177 atletas, obtuvo tres medallas: una de plata (Las Leonas) y dos de bronce (Rugby 7 y Vóleibol masculino). También obtuvo 9 diplomas olímpicos. Ordenadas por el valor de la medalla, Argentina ocupó la posición n.º 72 entre 205 delegaciones.

Cuando consiguió la clasificación, Fernanda se convirtió en un particular caso por dos motivos: el primero es que al momento de realizarse los Juegos anteriores, Rio 2016, ni siquiera el vóley playa era su deporte principal. Y el otro es que nadie recordaba antecedentes en el olimpismo argentino de dos hermanos integrando la delegación y participar en disciplinas deportivas diferentes. Por eso, fueron entrevistados con su hermano Federico por varios medios nacionales.

“En la villa olímpica nos veíamos con mi hermano todo el tiempo”, declara la sanjuanina. Aunque no pudo asistir a ningún encuentro para alentarlo, por el protocolo, para el partido por la medalla de bronce del opuesto lo vio ya en Argentina.

A pesar de lo atípico de los Juegos, Fernanda (que continuó en la selección nacional hasta los Juegos Panamericanos del año pasado en Santiago) los recuerda de la mejor manera: “Una de las grandes enseñanzas que me dejó para la vida en general es ‘persevera y triunfarás’. No importa qué tan cuesta arriba se vea el camino, hay que seguirle metiendo día a día y la recompensa en algún momento va a llegar. Si no es por el resultado, va a llegar en forma de que diste todo lo que tenías para tratar de alcanzarlo”.

Cuatro definiciones

Su presente: “Estoy dando clases de beach voley en Mar del Plata. Estoy muy entusiasmada con el proyecto para poder de a poco ir agrandando la escuela”.

Los ‘No’ que marcaron su carrera: “Obviamente que el no a la selección argentina fue uno de los grandes que tuve pero creo que era lo que necesitaba a mi cuerpo y también mi mente”.

El tatuaje: “Todavía no me hice ninguno pero está ahí en mi lista. No encuentro un diseño específico pero bueno estoy pensándolo”.

Ser atleta olímpico: “El aprendizaje más grande que me dejó es la resiliencia, luego de atravesar un montón de dificultades que tuvimos en el camino rumbo a esa clasificación. El esfuerzo que se pone no es solamente el día que vos jugás sino durante durante todos esos cinco años del proceso”.