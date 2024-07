Eurocopa: la nutritiva (y asquerosa) dieta de un jugador que opta al título, ¿de qué se trata?

El mediocampista Robert Andrich sorprendió a todos en la antesala del trascendental duelo que afrontará la selección de Alemania ante su par de España por el pase a las semifinales de la Eurocopa al dar detalles del consumo de un alimento no convencional.

En una charla con su compañero de la selección nacional David Raum , Andrich compartió que su dieta incluye gusanos de la harina . “Me encantan los gusanos de la harina. Son una buena fuente de proteína. De hecho, no solo me encantan, ¡creo que son increíbles!”, dijo el volante del Bayer Leverkusen en una edición del podcast que se transmite por YouTube.

image.png

Raum, defensor del Leipzig, quedó tan sorprendido que incluso bromeó con que apostaría a que Andrich coma uno, y comentó que planea pedir algunos gusanos de la harina para su amigo durante el segmento que se publicó en el canal de la selección de Alemania bajo el nombre de “Ciudad, tierra y río”.

Rápidamente, la noticia se hizo viral y medios como The Sun aprovecharon la ocasión para dar información sobre los insectos preferidos para el futbolista de 29 años. “Los gusanos de la harina, o más específicamente, la forma larval del escarabajo de la harina amarilla, contienen varios nutrientes valiosos. Aportan proteínas, grasas, vitaminas y fibra, lo que les confiere beneficios para la salud. Sin embargo, existen diferencias significativas entre los gusanos de la harina vivos y secos en cuanto a su contenido nutricional. Los gusanos vivos tienen un contenido proteico del 20 %, mientras que los secos alcanzan un 53 %. Además, los gusanos secos contienen un 28 % de grasa y un 6 % de fibra, en contraste con el 13 % y 2 % que presentan los gusanos vivos, respectivamente”, indicó el periódico británico.

image.png

El interés de Andrich en este inusual alimento queda claro en su defensa de los gusanos de la harina, aún cuando su consumo no atraiga a todos. “Creo que son fantásticos”, insistió el mediocampista. Este tipo de dieta, aunque controvertida, resalta la diversidad y creatividad que algunos atletas aplican para optimizar su rendimiento.

En el marco del consumo de este tipo de insectos, este alimento es objeto de regulación variada a nivel internacional. Mientras que su importación es ilegal en el Reino Unido, los gusanos de la harina son disfrutados sin restricciones en la Unión Europea, Estados Unidos y varias regiones de Asia, especialmente en el sureste.

Detrás del consumo de gusanos de la harina subyace la clásica búsqueda de los deportistas por mejorar su rendimiento. Andrich no es el único en recurrir a dietas poco convencionales, pero su relato introduce un ángulo fascinante sobre los métodos no ortodoxos que buscan aprovechar todo recurso posible para mejorar las condiciones. Estos hábitos alimenticios no solo hacen eco en el mundo deportivo, sino que también reflejan una tendencia creciente hacia la adopción de dietas sostenibles y alternativas.

Más allá de lo estrictamente alimenticio, hay que reafirmar que Andrich se convirtió en una pieza importante en la estructura del equipo que dirige Julian Nagelsmann. El número 23 de Die Mannschaft es uno de los dos mediocampistas de contención que tiene el conjunto junto a Toni Kroos y disputó los cuatro partidos en lo que va del torneo: fue titular en la goleada 5-1 ante Escocia, en el triunfo ante Hungría (2-0) y en el empate frente a Suiza (1-1).

En los octavos de final, el volante del equipo sensación de Europa en la última campaña también ingresó desde el arranque en la victoria 2-0 ante Dinamarca, que dio el pase a los cuartos de final de la Eurocopa a Alemania, que este viernes se enfrentará a España en el duelo más atractivo de dicha instancia.

El jugador, que comenzó en el Hertha Berlín, tuvo un paso por varios clubes hasta que en 2021 desembarcó en el Leverkusen donde se convirtió en un futbolista de gran relevancia para el último campeón de la Bundesliga, torneo que ganó por primera vez en su historia, y también en la conquista de la Copa de Alemania.

FUENTE: Infobae