Eurocopa: el España-Alemania se calienta con una chicana entre Toni Kroos y Joselu

Joselu fue quien largó el primer dardo cuando fue consultado por el encuentro: "Alemania es una grandísima selección, también muy favorita para conseguir el título. Esperamos retirar a Toni el viernes. Ha sido un placer jugar con él, refleja todo lo que es el Real Madrid, todos los valores del club".

Minutos más tarde, también ante el requerimiento de profesionales de la información, el capitán alemán le contestó al delantero español: "Es normal, quieren ganar el torneo. Yo intentaré todo para que no sea así. Ellos están aquí para ganar, nosotros también. Veremos qué pasa el viernes. Lo importante es que no me quisieran retirar en el Madrid. Son mis amigos".