sábado 20 de diciembre 2025

Partidazo

Estudiantes y Platense definen el Trofeo de Campeones

El Pincha, campeón del Torneo Clausura, y el Calamar, ganador del Apertura, se enfrentan este sábado en el Estadio Único de San Nicolás por una nueva estrella del fútbol argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
platense-y-estudiantes-jugaran-por-el-trofeo-de-campeones_416x234

El fútbol argentino tendrá este sábado una cita decisiva. Estudiantes de La Plata y Platense se medirán por el Trofeo de Campeones, en un cruce que reúne a los dos equipos que dominaron la temporada 2025. El escenario será el Estadio Único de San Nicolás, sede neutral para una final que promete intensidad y alto voltaje competitivo.

El Pincha llega impulsado por la consagración en el Torneo Clausura, título que obtuvo tras una definición por penales frente a Racing. Con ese logro todavía fresco, el equipo platense va por un nuevo festejo que le permitiría cerrar el año con dos coronas y ratificar su protagonismo en el plano local. Del otro lado aparece Platense, que hizo historia al quedarse con el Apertura tras vencer 1-0 a Huracán y ahora sueña con sumar su segundo título en la temporada.

El partido comenzará a las 18.00 (hora de Argentina) y podrá verse en vivo a través del pack fútbol, por las señales de ESPN Premium y TNT Sports. En otros países, el horario será 17.00 en Venezuela, Bolivia y Miami; 16.00 en Ecuador, Colombia y Perú; y 15.00 en México.

Más allá del trofeo en juego, el encuentro abre la puerta a nuevos desafíos. El ganador del Trofeo de Campeones se clasificará a la Supercopa Argentina, donde ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina. Además, disputará la Supercopa Internacional (Supercopa LPF) frente a Rosario Central, líder de la tabla anual.

El historial marca una ventaja para Estudiantes, aunque con una larga paridad a lo largo del tiempo: se enfrentaron en 127 ocasiones, con 59 triunfos del León, 37 del Calamar y 31 empates. El antecedente más reciente fue en septiembre de 2024, cuando igualaron 1-1 en La Plata.

En la previa, ambos planteles dejaron en claro la importancia del duelo. Desde Platense, su capitán Ignacio Vázquez remarcó que no se trata de “una final más”, mientras que en Estudiantes, Román Gómez destacó que el grupo ya dio vuelta la página de los festejos y tiene la cabeza puesta exclusivamente en este partido.

El arbitraje estará a cargo de Leandro Rey Hilfer, con Cristian Navarro y Pablo González como asistentes, mientras que Pablo Dóvalo será el responsable del VAR.

Con estilos distintos, caminos propios y una misma ilusión, Estudiantes y Platense buscarán en San Nicolás sumar una nueva estrella y escribir otro capítulo fuerte en la temporada 2025 del fútbol argentino.

Dejá tu comentario

Por Antonella Letizia

