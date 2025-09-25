Estallaron los memes y las cargadas tras la eliminación de River en Brasil

River Plate se despidió de la Copa Libertadores 2025 tras caer 3-1 en San Pablo frente a Palmeiras, resultado que selló un 5-2 global en los cuartos de final. El equipo de Núñez no pudo revertir la serie y vio cómo el conjunto brasileño avanzó a semifinales, donde se medirá con el ganador entre Liga de Quito y San Pablo.
Más allá de lo futbolístico, la otra gran batalla se jugó en las redes sociales. Apenas terminado el partido, los memes y cargadas sobre la eliminación de River se multiplicaron en X (ex Twitter), Facebook e Instagram. Desde bromas sobre el resultado hasta referencias a la supremacía brasileña en el torneo, los hinchas de distintos clubes aprovecharon para sacar a relucir todo su ingenio.
Como ya es habitual en cada eliminación de un grande del continente, los usuarios no perdonaron y el humor se volvió protagonista: compilamos los mejores memes de River eliminado de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras.
