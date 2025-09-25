jueves 25 de septiembre 2025

Galería

Estallaron los memes y las cargadas tras la eliminación de River en Brasil

El Millonario perdió 3-1 en Brasil y quedó fuera de la Copa con un global de 5-2. El Verdao se metió en semifinales y las redes sociales explotaron con memes, reacciones y cargadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
G1qI4YBWQAA9VtS
images

River Plate se despidió de la Copa Libertadores 2025 tras caer 3-1 en San Pablo frente a Palmeiras, resultado que selló un 5-2 global en los cuartos de final. El equipo de Núñez no pudo revertir la serie y vio cómo el conjunto brasileño avanzó a semifinales, donde se medirá con el ganador entre Liga de Quito y San Pablo.

Más allá de lo futbolístico, la otra gran batalla se jugó en las redes sociales. Apenas terminado el partido, los memes y cargadas sobre la eliminación de River se multiplicaron en X (ex Twitter), Facebook e Instagram. Desde bromas sobre el resultado hasta referencias a la supremacía brasileña en el torneo, los hinchas de distintos clubes aprovecharon para sacar a relucir todo su ingenio.

Como ya es habitual en cada eliminación de un grande del continente, los usuarios no perdonaron y el humor se volvió protagonista: compilamos los mejores memes de River eliminado de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jfabdala/status/1971028057638175068?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971028057638175068%7Ctwgr%5E4d8c614c45617d3818e32a245d36f5fc6a75680e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Friver-palmeiras-mejores-memes-cargadas-reacciones-copa-libertadores-id688300.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DePrimeraa/status/1971038148361933204?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971038148361933204%7Ctwgr%5E4d8c614c45617d3818e32a245d36f5fc6a75680e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Friver-palmeiras-mejores-memes-cargadas-reacciones-copa-libertadores-id688300.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/enbajafutbol/status/1971039509598044642?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971039509598044642%7Ctwgr%5E4d8c614c45617d3818e32a245d36f5fc6a75680e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Friver-palmeiras-mejores-memes-cargadas-reacciones-copa-libertadores-id688300.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_chiaari/status/1971038024638324739?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971038024638324739%7Ctwgr%5E4d8c614c45617d3818e32a245d36f5fc6a75680e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Friver-palmeiras-mejores-memes-cargadas-reacciones-copa-libertadores-id688300.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/1971022977945989309?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971022977945989309%7Ctwgr%5E4d8c614c45617d3818e32a245d36f5fc6a75680e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Friver-palmeiras-mejores-memes-cargadas-reacciones-copa-libertadores-id688300.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpursBol/status/1971021038956970355?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971021038956970355%7Ctwgr%5E4d8c614c45617d3818e32a245d36f5fc6a75680e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Friver-palmeiras-mejores-memes-cargadas-reacciones-copa-libertadores-id688300.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Expefutbol/status/1971041452416532960?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971041452416532960%7Ctwgr%5E4d8c614c45617d3818e32a245d36f5fc6a75680e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Friver-palmeiras-mejores-memes-cargadas-reacciones-copa-libertadores-id688300.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/1971040892338471210?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971040892338471210%7Ctwgr%5E4d8c614c45617d3818e32a245d36f5fc6a75680e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Friver-palmeiras-mejores-memes-cargadas-reacciones-copa-libertadores-id688300.html&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAPArgento__/status/1971041568342847718?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971041568342847718%7Ctwgr%5E4d8c614c45617d3818e32a245d36f5fc6a75680e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Friver-plate%2Friver-palmeiras-mejores-memes-cargadas-reacciones-copa-libertadores-id688300.html&partner=&hide_thread=false
