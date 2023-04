Es socio, sacó dos veces campeón a Unión y va por el sillón grande del club

En dos años la historia de Unión de Villa Krause dio un giro de 180 grados . El plantel que se formó era invencible, campeonó desde la fecha 1 y las finales pasaron a ser rutina. Sacaba numerosa diferencia de goles y se hizo fuerte por su casa, su gente y todo lo que empezó a conseguir con la Era Gastón Solera . Con el tiempo las cosas fueron cambiando y la presidencia de Peña se bajó. Lo institucional no había quién lo sostenga y todo se vino a pique. Después de un tiempo, con el Azul en descenso y el club en crisis, el socio y dos veces campeón confirma que se presentaría como candidato a presidente en las próximas elecciones.

Escándalo ¡Arde Unión!: renunció Solera, los jugadores no entrenaron y los hinchas piden que Peña se vaya del club

image.png

El ex DT de Unión le comentó a Tiempo de San Juan: "Surgió la idea, ya que no pude desde adentro formar un equipo de trabajo pensaba formar esto. Haremos el intento sin ir en contra de nadie, el club está bastante dividido. Deportivamente los últimos dos años fueron exitosos pero no se vio reflejado en el club, yo siempre voy a colaborar".