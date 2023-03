Unión: con el descenso respirando en la nuca y el desafío de sus jugadores por sacarlo adelante

En menos de un año, la historia de Unión de Villa Krause dio un giro de 180 grados. De ser campeón y tener un plantel de renombre, a pinchar y no tener ni técnico ni presidente. En el camino pasaron un montón de cosas y el Azul fue quebrando. Lo cierto es que este Torneo Invierno no lo empezó con el pie derecho: marcha último y en descenso directo. Del Cero no pudo cambiarle la cara al esquipo y abandonó. Es por eso que sus jugadores decidieron ponerse el equipo al hombro y levantar el ancla. Un cuerpo técnico formado por los mismos jugadores y el desafío de hacerlo reaccionar.