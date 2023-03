Unión, en el descenso: jugadores cuelgan los botines y se calzan el buzo de DT

Unión de Villa Krause está sin rumbo. Los resultados no lo acompañan en el Torneo Local y lejos quedé el equipo campeón de hace unos meses. Es que en poco tiempo el barco se fue averiando y la máquina no encendió más. No tuvo un buen inicio en el campeonato doméstico y está último en la tabla de posiciones con tan sólo un punto y a 18 del líder. Del Cero ya no es más el técnico y los más experimentados decidieron tomar la posta hasta que se anuncie una Asamblea para elegir autoridades. Jugadores cuelgan los botines y se calzan el buzo de DT.