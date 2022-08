¡Arde Unión!: renunció Solera, los jugadores no entrenaron y los hinchas piden que Peña se vaya del club

"Es algo público lo que pasó el fin de semana. Gastón (Solera) iba a presentar la renuncia y se lo anticipó e informó al plantel. El sábado cuando terminó el partido lo hizo oficial a la Comisión. Nosotros sabemos que esta no es una situación deportiva. El club está bien, el equipo consiguió los objetivos. Gastón quiere que el apoyo de la dirigencia esté presente. Él tendrá sus razones, pero son decisiones de que se tomaron", afirmó Emanuel Reynoso a nuestro medio.

Además, el futbolista campeón expresó: "El hincha se manifiesta de esta manera. Está molesto, no le gustaría que esto se desarme. Hoy no se entrenó y queremos ver cuáles son los pasos a seguir. Esto es un campeonato que continúa y el fin de semana hay que presentarse a jugar".

Uno de los temas que también se rumoreaba era que a algunos futbolistas le debían sueldos y que Gastón Solera era la persona que ponía de su parte para que a los jugadores se les abonara su trabajo como corresponde: "Hubo un mes de atraso de unos días pero se cumplió. Después, de la manera o la forma en que se hizo, eso ya lo manejan ellos. Es algo que quizás nosotros no lo sabemos. El jugador no vive de esto, pero cuando llega esta fecha vos sabes que contás con ese dinero".

En cuanto a la fecha venidera del Regional, expuso que este problema no debería estar pasando, si no que deberían estar enfocados en mejorar y solucionar para llegar de la mejor manera: "Queremos resolver todo este dilema. No podemos llegar así a la fecha del Regional con algo que no se había pactado en un principio".

"Apoyamos la mejor decisión. Queremos que se resuelva el problema dirigencial para que se llegue a un acuerdo. Queremos que la gente se haga presente y que los jugadores conozcan a los integrantes de la Comisión y recién ahí pensar en lo deportivo. Ojala que se resuelva", cerró el futbolista.