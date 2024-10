Es brasileño, creció a cuadras de la cancha de Boca y llegó como refuerzo estrella de Unión: quien es Rafa, el jugador que quedó loco por la hinchada Azul

La llegada del Rafa a San Juan no se dio porque sí. Un curriculum virtual, un par de videos y un abanico de experiencia sirvieron para que el nacido en Candeias se sume como refuerzo de Unión de Villa Krause para disputar el Regional Amateur . La CD no la dudó y abrochó a una incorporación brasileña con jerarquía en el fútbol de ascenso y un pasado en Europa. El defensor ya viste el color Azul, camina los pasillos del 12 de Octubre y ya hizo amistades que pronto le harán probar la semita y la punta de espalda para bautizarlo como sanjuanino. La charla de Tiempo de San Juan con el Neguinho, quien ya se compró a más de uno por su carisma y amabilidad.

El jugador empezó a hacer sus primeras armas en el fútbol de ascenso de Buenos Aires. Primero arrancó en Docksu y luego pasó por Centro Español en la Primera B y C, respectivamente. Las oportunidades llegaron de grande cuando lo llamaron para jugar en Brasil y después continuar su carrera en Europa por una temporada. Una lesión lo sacó de juego por un tiempo y volvió a hacerse de ritmo en Yupanqui, el club que lo retuvo antes de llegar a San Juan para sumarse a Unión.

"Me salió para venir a jugar acá y la verdad que Unión es un club grande. Lo vi de chico en la televisión cuando sacó San Martín en Copa Argentina, la cancha explotaba con sus hinchas. Cuando me dijeron que estaba la posibilidad ni la dudé porque es un club que quiere ascender y no le pude decir que no", le contó Rafa a Tiempo de San Juan.

Los chicos el primer día me hicieron sentir como si desde hace años estoy acá y la verdad es hermoso Los chicos el primer día me hicieron sentir como si desde hace años estoy acá y la verdad es hermoso

El defensor hace pocos días que camina los pasillos del 12 de Octubre y ya le prestó mucha atención a un pequeño detalle de los hinchas: "Ayer (en el partido por el torneo local) desde que empezó hasta que terminó el partido estuvieron como locos. Cantan y se siente como si estuvieses jugando con un jugador más, te hacen sentir el rigor. La verdad que es un punto hermoso".

Nuestro objetivo es ascender. No vinimos a ver que pasa en la primera fase o en los mata-mata Nuestro objetivo es ascender. No vinimos a ver que pasa en la primera fase o en los mata-mata

