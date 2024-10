Noche inolvidable para San Martín

Errático, pinchado y sin ideas: los hinchas apuntan al mal planteo de Antuña y el bajo rendimiento del equipo

El Verdinegro no pudo ante All Boys y fue goleado 4-0 en el Estadio Islas Malvinas. Después del partido, los hinchas no dejaron pasar la pálida imagen del elenco sanjuanino. "Este equipo está quebrado", "No jugamos a nada", "Al DT le falta mea culpa", comentaron los fanáticos.