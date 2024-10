Primera Nacional

Un San Martín irreconocible fue goleado 4-0 ante All Boys y se vuelve preocupado a San Juan

El equipo sanjuanino no hizo pie y el Albo lo pasó por arriba. Fue una noche inolvidable para el Verdinegro, que no le salió una, no aportó ideas y fue casi alternativo. Baldazo de agua fría, cuando aún restan tres partidos para terminar el campeonato. Se alejó de la pelea directa y deberá ganar lo que queda para pelear el ascenso por el camino más largo.