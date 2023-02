Equipos paralelos: quiénes son los futbolistas atrapados en la insólita puja

Por ahora es toda incertidumbre en el club chimbero. La raíz del conflicto claramente es dirigencial, ya que la mayoría de los dirigentes está en contra de la continuidad de Oscar Cuevas , quien ya cumplió con su mandato pero sigue al frente de la institución por una prórroga presentada hace un tiempo. Fue este último quien decidió respaldar a Cristian Bove como entrenador, quien trabaja con su plantel en las instalaciones del Club Atlético Trinidad. Tanto Cuevas como Bove y sus dirigidos no pisan tierra bohemia.

La elección de entrenador terminó en conflicto y quiebre entre Oscar Cuevas y demás dirigentes bohemios. Estos últimos entendían que el ciclo de Cristian Bove ya estaba terminado.

Los que sí tienen vía libre en las instalaciones de calle Tucumán y Chile son los dirigentes que contrataron a Salvador Mónaco. Con José Villala al frente, la comisión directiva apostó por el tucumano y es actualmente la que se encarga del día a día del club, también de asistir al plantel mayor. Ellos justamente son los que, respaldados por el estatuto, suspendieron de sus funciones por 40 días a Oscar Cuevas.

Pero todavía falta que Personería Jurídica tome partido. Desde Peñarol dicen que el ente gubernamental no puede intervenir en una decisión que, por votación, fue tomada por la mayoría de los integrantes de la CM. Habrá que ver si finalmente hay sanción a Cuevas o no, porque si no la hay el "Pato" podrá volver al sillón grande y Bove, al Ramón Pablo Rojas.

En el medio, los futbolistas. Porque independientemente de la decisión que tome Personería Jurídica, un grupo de jugadores quedará afuera del club. Cabe destacar que en ambos planteles hay nombres importantes y con peso en el fútbol local, según la lista que publicó Diario de Cuyo.

En el grupo que maneja Bove está el campeón con Unión Paulo Oballes, dos conocidos de la casa como Carlos "Carucha" Fernández y Francisco Salinas, e Ignacio González, que llegó a préstamo desde San Martín. También se sumaron Tobías Galván, Franco Irusta, Andrés Alderete, Pablo Barece, Ramón Comas, Cristian Almirón, Emanuel Sosa, Claudio López, Emanuel Cabrera y el ex Roberto Martín, entre otros.

7aeb4712-ac2a-4693-901e-d301fd4a9e64.jpg Garrido volvió a su casa: Peñarol.

Mientras que con Salvador Mónaco trabajan Matías Garrido, exDesamparados, y los refuerzos arquero Octavio Octavio Vallejo; los defensores Emanuel Yori, Jesús Colazo, Marcos Coria y Elbio Villagra; los volantes Julio Cardozo, Gabriel López, Tomas Gerstner, Agustín Godoy, el enganche Jonathan Tello y los delanteros Luis Estopiñan y Leandro Condorí.

Ambos equipos se encuentran trabajando en horario de mañana, uno en Peñarol y otro el Club Trinidad. De hecho, los dirigidos por Bove tendrán un amistoso este miércoles.