Elecciones urgentes y rendición de cuentas, las exigencias de 80 hinchas en Desamparados

Luego de 15 días para que los hinchas se acerquen a firmar, se logró llegar a un total de 80 de los 300 socios activos que tiene la institución para poder generar el llamado de Asamblea para elegir nuevas autoridades. Dentro de ese documento de las firmas, está el pedido de los mismos donde exigen que las autoridades esclarezcan varios puntos importantes del club: en cuanto a las contrataciones realizadas con Fuentes e Islas, balance de cuentas, inferiores, información económica y respecto a los sueldos de los jugadores.

Ovando, quien reconoce ser hincha de Desamparados "desde la cuna", expresó que hay preocupación entre los simpatizantes por la realidad que atraviesa el club de sus amores: "Está mal en la tabla de posiciones, el equipo no aparece más allá de que ha mejorado un poquito. Nos preocupa también no tener cancha, ni en un futuro inmediato. No se ha avanzado mucho en lo institucional. Y todo va aparejado. Primero hay que solucionar lo institucional para que haya un proyecto deportivo. Queremos que al club se lo tome con seriedad".

Si bien prefirió no explayarse sobre Juan Valiente, Ovando remarcó que "no se puede ser juez y participar de un proceso a la vez", en referencia a la otra función que tiene el dirigente en la Liga Sanjuanina de Fútbol. "No digo que no sea el presidente, pero hay que dedicarle tiempo al club. Por eso pedimos que la institución se normalice o que se nos informe al menos de lo que está pasando. El socio debe estar informado", cerró.