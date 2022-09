Desamparados, por uno más y Peñarol, libre: campaña irregular y una interna en llamas

Fútbol Un ex Desamparados está sin club y espera una oferta tentadora

Momentos parecidos en cuanto a lo futbolístico. Desamparados está en zona de descenso hace varias fechas y los malos resultados no logran que el equipo consiga aire y despegue. Con un puñado de fechas, la obligación es mayor y no hay mucho que pensar para los dirigidos por Ricardo Dillon. Otra de las cosas que al Víbora le jugaron en contra, fue no contar con el Serpentario para los partidos de local, en el cual tuvo que hacer presentaciones en cancha de Trinidad, el Bicentenario y hasta cayó en la de Alianza para los entrenamientos. Toda una temporada fuera de casa también le trajo sus problemas.