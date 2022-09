Escándalo en Peñarol: vestuario caliente y una dirigencia que pide la inmediata renuncia de Cuevas y Bove

Picantes declaraciones de un integrante de la Comisión Directiva de Peñarol a un medio radial sanjuanino. Lo cierto es que más allá de que esté fuera de zonda de descenso, el equipo de Chimbas no está en un buen presente futbolístico y en el vestuario el trato no es muy bueno. Es que después del cruce de palabras entre el DT Bove y el dirigente Varela en la previa de la fecha anterior, todo terminó mal. No solo el Bohemio perdió 3-0, si no que cuando las cosas se calmaron, la CD se manifestó por ese cruce que ambos habían tenido.