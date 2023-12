Elecciones en Boca: se vota el domingo 17 de diciembre

Después de las idas y vueltas judiciales, del fuego cruzado a través de los medios y las manifestaciones de los hinchas, ¡por fin! habrá elecciones en Boca . Serán el próximo domingo 17 de diciembre y la noticia, que fue comunicada oficialmente por el club este lunes por la noche, llegó tras la definición de la Cámara de Apelaciones que revocó el fallo de la jueza Alejandra Abrevaya. Estarán frente a frente Juan Román Riquelme y Mauricio Macri , más allá de que el ex Presidente de la Nación secundará a Andrés Ibarra.

De este modo, estarán en condiciones de sufragar 94.188 socios, entre ellos los 13.364 que habían sido objetados por el espacio opositor. Ayer mismo, Boca depuró el padrón gracias a un cruce de datos con el RENAPER para eliminar a los fallecidos. Los afiliados con la cuota impaga y aquellos que vivan en el extranjero y no tengan domicilio declarado tampoco podrán votar.

“No se advierte, a criterio de esta sala, la presencia de elementos de convicción que indiquen que la decisión de la cuestión planteada en esta Alzada esté condicionada por el encuadre que en definitiva se adopte al respecto”, reza en fallo de 10 carillas al que accedió Clarín.

"La medida solicitada, torna poco plausible el cercenamiento de los derechos que emanan de su calidad de socios por la vía elegida, puntualmente el derecho a voto que consagra el artículo 18 del Estatuto", indica.

“La referencia del actor a la costumbre del club, importa la necesidad de un amplio marco de debate y prueba que excede con creces el objeto de su pretensión cautelar y que no puede ser sustituido por las medidas probatorias dispuestas de oficio por la Sra. Jueza de grado con un alcance mucho más amplio al propuesto por la parte actora”, agrega.

“La medida solicitada por la parte actora no es la adecuada al tipo de proceso elegido (…) Excluyó la consideración de los argumentos esgrimidos por la parte demandada en el escrito presentado el 23 de noviembre de 2023. Esos postulados, a juicio del Tribunal, no pueden ser omitidos”, cierra.

En síntesis, los camaristas José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y Marisa Sorini entendieron que no había pruebas ni motivos suficientes para acompañar la decisión preliminar de Abrevaya, que había sido apartada momentáneamente de la causa. Ni Analía Romero (quien dio un paso al costado porque ella y su familia son socios desde 2013) ni Sebastián Font, los jueces subrogantes, llegaron a intervenir en el expediente. Dada la coyuntura, resolvió la Sala E.

La sangre azul y oro, finalmente, no llegó al río. La fecha del 17 de diciembre no es casual. A fin de cuentas, era el único domingo libre antes de Navidad y Año Nuevo. Y como el sábado quedó descartado a pedir de la comunidad judía, que tiene una gran presencia en el padrón xeneize y no quería violar el shabat, se fijó en el calendario la jornada indicada.

En ese sentido, Ibarra publicó una serie de consignas en las redes sociales durante el mediodía. “Queremos votar el 17 de diciembre”, es la leyenda que puede leerse en su cuenta de X (antes Twitter) acompañada de cuatro imágenes con los colores de Boca y las siguientes frases de campaña: “Queremos votar para hacer la Bombonera Siglo XXI”. “Queremos votar para tener a Martín de DT”. “Queremos votar para tener un gran plantel”. “Queremos votar para poner a Boca en lo más alto”.

En la Bombonera, justamente, aparecieron pasacalles con la leyenda “Boca es de los socios” y “No a la intervención”. El fantasma de la IGJ que sobrevoló en el medio de la postergación de las elecciones fue aprovechado por Riquelme. El vicepresidente y candidato agitó a las masas con “la privatización” y la “intervención” del club. Lo hizo el domingo pasado, cuando convocó a una marcha de hinchas en la que se mezcló la política con la presencia de camporistas y barrabravas.

Macri le devolvió el palazo en una conferencia de prensa que brindó el martes en un hotel del Abasto. Lo comparó con Daniel Passarella, quien era el presidente cuando River descendió a la B Nacional, y lo desafió a “limpiar el padrón” para que se vote el 17 de diciembre.

Román tenía claro que podía votarse en esa fecha, por eso no desarmó las carpas que montó en el campo de juego y tuvieron un costo de 360 mil dólares.

"Listo. La Justicia habló, a votar y a volver. Vamos Boca”, escribió Mario Pergolini en su cuenta de Instagram. El conductor de radio y TV y empresario mediático había sido parte de la fórmula de Jorge Amor Ameal en las elecciones de 2019; hoy está con la oposición.

Riquelme o Ibarra. Uno de los dos será el presidente. Diego Martínez o Martín Palermo. Uno de los dos se transformará en el técnico. Dependerá de los socios de Boca.

Se suspendió el día del hincha: el comunicado de Boca

Con mucha satisfacción, Boca Juniors comunica a socios, socias e hinchas en general que este domingo 17 de diciembre, entre las 8 y 18 hs, se votará para elegir a las autoridades que gobernarán el club hasta 2027.

Para ajustar todos los detalles de organización, como el acondicionamiento de accesos, plateas, sectores de esparcimiento, espacios dedicados a la gastronomía y cuestiones logísticas, a fin de garantizar que la elección del domingo sea una fiesta, la CD considera pertinente cancelar los festejos que iban a realizarse este 12/12, en la Bombonera, con motivo del Día del Hincha de Boca.

Porque conocemos a la gente de Boca, porque sabemos de su sentimiento y fidelidad al club, estamos convencidos de que el domingo viviremos otra jornada inolvidable.

