El Zonda se hace sentir en el Hilario: ¡se prendió fuego la cartelería de la cancha!

El Zonda y el fuego fueron protagonistas en la antesala del encuentro entre San Martín e Instituto de Córdoba, disputado en la calurosa tarde de este sábado en el Pueblo Viejo.
sábado 4 de octubre 2025
Tuvo lugar minutos antes del comienzo del encuentro entre San Martín e Instituto de Córdoba. Los bomberos lo resolvieron rápidamente
Al parecer, las bombas de estruendo y pirotécnica que usó la parcialidad local terminó provocando que se incendiaran algunos papeles y posteriormente algunos carteles ubicados detrás del arco.
Afortunadamente, los bomberos actuaron a tiempo y el contratiempo no pasó a mayores. El encuentro comenzó en tiempo y forma.