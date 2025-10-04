sábado 4 de octubre 2025

Contratiempo

El Zonda se hace sentir en el Hilario: ¡se prendió fuego la cartelería de la cancha!

Tuvo lugar minutos antes del comienzo del encuentro entre San Martín e Instituto de Córdoba. Los bomberos lo resolvieron rápidamente

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cartelería de detrás de uno de los arcos se prendió fuego en la antesala del encuentro entre San Martín e Instituto.

La cartelería de detrás de uno de los arcos se prendió fuego en la antesala del encuentro entre San Martín e Instituto.

El Zonda y el fuego fueron protagonistas en la antesala del encuentro entre San Martín e Instituto de Córdoba, disputado en la calurosa tarde de este sábado en el Pueblo Viejo.

Al parecer, las bombas de estruendo y pirotécnica que usó la parcialidad local terminó provocando que se incendiaran algunos papeles y posteriormente algunos carteles ubicados detrás del arco.

Afortunadamente, los bomberos actuaron a tiempo y el contratiempo no pasó a mayores. El encuentro comenzó en tiempo y forma.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El Zonda se hace sentir en el Hilario: ¡Se predio fuego la cartelería de la cancha! Ocurrió mientras los jugadores se saludaban en medio del campo de juego. Las llamas, provocadas por las bombas lanzadas para recibir al equipo, alcanzaron la cartelería que bordea a la cancha. A tiempo, los bomberos pudieron sofocar el fuego y el partido iniciar con normalidad. Toda la cobertura en @tiempodesanjuan"
