El Zonda se hace sentir en el Hilario: ¡se prendió fuego la cartelería de la cancha!

Afortunadamente, los bomberos actuaron a tiempo y el contratiempo no pasó a mayores. El encuentro comenzó en tiempo y forma.

"El Zonda se hace sentir en el Hilario: ¡Se predio fuego la cartelería de la cancha! Ocurrió mientras los jugadores se saludaban en medio del campo de juego. Las llamas, provocadas por las bombas lanzadas para recibir al equipo, alcanzaron la cartelería que bordea a la cancha. A tiempo, los bomberos pudieron sofocar el fuego y el partido iniciar con normalidad. Toda la cobertura en @tiempodesanjuan"