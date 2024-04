¿El Zonda no va más?: el TC2000 vuelve a San Juan con El Villicum como escenario

La provincia recibirá una vez más al TC2000 . No será en el viejo Zonda como se había prometido el año pasado, pero sí en el moderno Circuito San Juan Villicum .

Los fierreros sanjuaninos se habían ilusionado con la vuelta del TC2000 al Autódromo El Zonda el año pasado, pero al no estar en condiciones, decidieron darle de baja. Vale recordar que el circuito Copello había comenzado los trabajos de remodelación con pintura, muros de hormigón a lo largo de la recta principal y remodelaron la fachada del recinto; sin embargo hubo pulgar abajo.

Alejandro Levy, el presidente de la categoría, confirmó que San Juan recibirá al TC2000, pero no será en el Zonda, sino más bien en el moderno circuito de Albardón el fin de semana del 22 y 23 de junio por la 5ta fecha.

Si bien Levy no confirmó que categoría acompañará al TC2000, se estima que sea el Superbike, ya que su calendario coincide con esta fecha. ¿Rugirán también las motos en El Villicum?

Mientras una decena de obreros hacían trabajos de pintura, construían los muros de hormigón a lo largo de la recta principal del circuito y remodelaban la fachada del recinto, ubicado sobre Ruta 12, la Comisión Deportiva Automovilística le informó a San Juan que el autódromo El Zonda no será parte del calendario del TC2000. En principio lo que se informó es que la competencia no se realizará el 4 y 5 de noviembre del 2023, como estaba previsto, ya que consideran que las obras que solicitaron para que la categoría se presente en el mítico circuito sanjuanino no estarán para esa fecha.

La medida se tomó basándose en el informe que elevó un representante de la Comisión Deportiva Automovilística, quien estuvo en San Juan para recorrer la pista y supervisar los trabajos. Si bien se avanzó bastante y la organización local aseguraba la finalización de los trabajos para noviembre del año pasado, sobre todo los que tienen que ver con las medidas de seguridad, la CDA entendió que la situación era compleja y por eso decidió no habilitar el circuito sanjuanino.

En un comunicado publicado el 19 de octubre del 2023, explicaron que en marzo pasado visitaron el autódromo junto a los promotores de la categoría. En ese entonces, indicaron varios trabajos como indispensables para el desarrollo de la competencia y habilitación del trazado, todos bajos los estándares de seguridad básica que requiere la entidad y FIA (Federación Internacional del Automóvil). Los mismos tenían que ver con el "corrimiento de muros del sector de la "viborita", el "cambio de protecciones salida curva Juan María Traverso", "trabajos de corrimiento de muro y ampliación de cama de desaceleración de horquilla", "cambio de protecciones de neumáticos y realización a nuevo de todo el perímetro de banquinas".

En relación con las obras solicitadas, el representante de la CDA señaló que si bien observó gran actividad en su visita, manifestó también que por tiempos y estado de avances de obras será muy difícil confirmar la habilitación del autódromo El Zonda para preservar las normas de seguridad que requiere la competencia.

En el comunicado informaron que habrá una visita próxima para observar la finalización de los trabajos que permitan una futura realización de competencias.

La última vez que el TC2000 corrió en El Zonda fue el 19 de septiembre de 2019 con el triunfo del Renault Fluence de Matías Milla, escoltado por Matías Rossi y Matías Muñoz Marchesi