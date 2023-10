Mientras remodelaban El Zonda, bajaron a San Juan del calendario del TC2000

Mientras una decena de obreros hacían trabajos de pintura, construían los muros de hormigón a lo largo de la recta principal del circuito y remodelaban la fachada del recinto, ubicado sobre Ruta 12, la Comisión Deportiva Automovilística le informó a San Juan que el autódromo El Zonda no será parte del calendario del TC2000. En principio lo que se informó es que la competencia no se realizará el 4 y 5 de noviembre, como estaba previsto, ya que consideran que las obras que solicitaron para que la categoría se presente en el mítico circuito sanjuanino no estarán para esa fecha.