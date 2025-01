El viejo antecedente que "condena" a Lamolina, el árbitro que vuelve a Concepción para el choque con Rosario Central

Aquel día, Claudio Mosca remató al arco dentro del área, la pelota impactó en el brazo de Oscar Cabezas, quien lo tenía extendido, pero para Lamolina no hubo penal. La jugada generó el estallido de todos los verdinegros, que entendió que la falta era evidente. El más efusivo fue Marcos Gelabert, quien expresó toda su bronca sin filtro:

"No cambia más el fútbol. Es muy triste esto, lo de Boca, lo de River. En cancha de River te vacunan, así se le fue a Pratto. Con Defensa te vacunan, hoy te vacunan. Si quieren mandarnos al descenso, que me lo digan. No viajo nunca más. Pero que no me roben, porque me están robando", lanzó el "Pampa" con furia. Además, en medio del enojo generalizado, el propio Gelabert reveló que Lamolina le había reconocido su error tras el partido: "Me dijo que iba a reconocerlo".

Ahora, seis años después de aquella polémica, Lamolina volverá a estar en un San Martín-Rosario Central. ¿Habrá otra noche caliente en Concepción?