El último romántico: un famoso sanjuanino le propuso casamiento a su novia en la Torre Eiffel

“Qué día especial para nosotros. Soy un hombre muy feliz a tu lado. ¡Gracias por esta hermosa familia que formamos! Las amas para siempre”, expresó el sanjuanino.

Embed - Chalo Molina > BMX on Instagram: "Ella dijo “SI” . . Que día especial para nosotros soy un hombre muy feliz a tu lado Gracias por esta hermosa familia que formamos! Las amo para siempre " View this post on Instagram A post shared by Chalo Molina > BMX (@molina595)

La despedida de 'Chalo' de París 2024

Al sanjuanino se le acabó la espera y el pasado jueves se presentó en la pista de Saint-Quentin-en-Yvelines para disputar los cuartos de final del BMX (Racing). Las dos primeras series no fueron buenas, pero pudo levantar en la tercera, que lo acomodó para viajar al repechaje y buscar un lugar. En el last chance race, una curva lo sacó de competencia y le puso fin al sueño olímpico.

"Me invade la tristeza. No tengo palabras, ni análisis, ni siquiera se que pensar. Miro atrás y veo todos los años de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, meses lejos de mi familia, de dejar el alma y corazón por esto, por perseguir el sueño! Muchas veces las cosas no salen como uno quiere y ésta vez nada me salió. Pasará, se que la tristeza va a pasar y así poder disfrutar lo que la vida me da, de haber tenido mi segunda participación olímpica, me reconforto en mi familia, en mi hija", expresó con dolor.