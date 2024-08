Fin al sueño

Debut y despedida de Chalo Molina en el BMX de los Juegos Olímpicos

El rider oriundo de Rawson no pudo sacar chapa en el repechaje y terminó en los últimos puestos. En las dos primeras fue 7mo y en la tercera se acomodó en un 5° lugar. En el last chance race, no entró bien en la primer curva y quizás un roce lo terminó sacando de competencia. Fin al sueño olímpico.