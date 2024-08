De "Chalo" Molina a Bruno Lima: el dolor de los sanjuaninos tras despedirse de los Juegos Olímpicos

Embed - Chalo Molina > BMX on Instagram: "Me invade la tristeza.. no tengo palabras, ni análisis, ni siquiera se que pensar! Miro atrás y veo todos los años de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, meses lejos de mi familia, de dejar el alma y corazón por esto, por perseguir el sueño! Muchas veces las cosas no salen como uno quiere y ésta vez nada me salió. Pasará, se que la tristeza va a pasar y así poder disfrutar lo que la vida me da, de haber tenido mi segunda participación olímpica, me reconforto en mi familia, en mi hija! gracias por todos los mensajes de aliento antes de competir y de apoyo ahora en estos momentos! Quienes me conocen verdaderamente saben que soy una persona humilde, comprometida con lo que hago y que dejo todo cada vez que me toca representar al país perdón por no darles una alegría."

View this post on Instagram A post shared by Chalo Molina > BMX (@molina595)