El sanjuanino Thomas Castañeda dirá presente en los Juegos Odesur

Sin embargo, lejos de decaer, Thomas entrenó con más fuerza que nunca durante tres semanas y tras un gran trabajo en equipo, logró una rápida recuperación, lo que ya le permitió viajar para sumarse al plantel de la selección argentina en la concentración previa a los Juegos.

Respecto a todo lo vivido en estas semanas, el deportista habló del accidente que sufrió cuando disputaba el duatlón sanjuanino y lo marginó por algunos días: “Lo primero fue desinfectar las heridas y hacerme una radiografía en la que pudimos ver la fisura. Me bajoneó mucho tener que hacer reposo, por lo que a la semana siguiente tenía una copa continental en Colombia a la que no pude asistir por esta lesión, pero no me di por vencido y nunca bajé la cabeza. Ahora estoy con el hombro débil pero con la cabeza muy fija en mis objetivos, sé que lo q me ha pasado no fue algo fácil de llevar, todo requiere tiempo, recuperación y paciencia pero ahora estoy al 100% y voy a dar lo mejor en estos Juegos!”.

En el cronograma de los Juegos Asunción 2022, el triatlón tiene programada su actividad para el 2 de octubre con Sprint y el 4 de octubre, la prueba de relevos mixta. Ambas competencias se desarrollarán en Playa San José, de la ciudad de Encarnación.

Fuente: Sí San Juan