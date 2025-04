El Pulpo González, filoso: la autocrítica, el sentimiento del hincha pre clásico y el "nuestra gente no se merece esto"

Tenemos que agachar la cabeza y aceptar las críticas Tenemos que agachar la cabeza y aceptar las críticas

A San Martín se le viene un partido más crucial y bisagra. Un duelo que puede cambiar su presente y servir de envión o hundirlo más en el descenso. El domingo desde las 18hs recibe a Godoy Cruz y no hay margen de error, el hincha no espera perder y le exige una victoria en el Pueblo Viejo. "Se viene este partido importante y tenemos que jugar más que nunca por el sentimiento de nuestra gente. Va a ser un partido muy complejo, pero no nos queda otra que salir a ganar".

"Como uno de los jugadores con más trayectoria en el plantel me hago cargo de este momento y sabemos que tenemos que seguir trabajando porque lo que estamos haciendo no es suficiente", resaltó el 'Pulpo' sobre la racha de malos resultados en Primera.

